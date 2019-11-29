Белорус Маевский с «Астаной» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Казахстанский клуб в Лиге Европы обыграл фаворита встречи (2:1). Но это был далеко не тот МЮ - в составе были всего три футболиста основы. Средний возраст игроков, вышедших на поле, составил 20 лет 221 день. «Юнайтед» стал первой командой в Лиге Европы, выставившей сразу шесть тинейджеров. Несмотря на поражение, Оле-Гуннар Сульшер остался доволен молодежью, к тому же его команда осталась на первом месте. Для «Астаны», за которую играет белорус Иван Маевский, это первые очки в групповой стадии, в плей-офф команда не попадет.

«Краснодар» Александра Мартыновича обыграл «Базель» и теперь делит втрое место с «Хетафе», с которым будет играть в заключительном туре 12 декабря. ЦСКА Виктора Гончаренко после ничьей с «Лудогорцем» не только лишился шансов на выход в плей-офф, но и не поднимется выше четвертого места.

— Этот матч — отражение всех наших игр в Лиге Европы. Много атаковали, прессинговали. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Но когда забиваешь два гола в пяти матчах, в любом турнире сложно на что-то рассчитывать. По количеству ударов, по созданным моментам, думаю, предпосылок забить было очень много. Не хватало завершающего удара, или последней передачи. Пропущенный гол стал шоком, минут на десять из игры выключились, - резюмировал Виктор Гончаренко.