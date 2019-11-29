Александр Лукашенко: Мы фактически возглавим весь Советский Союз

29 ноября президент провел во Дворце независимости две встречи. Сначала он обсудил вместе с госсекретарем Станиславом Засем и главой Администрации президента Натальей Кочановой дальнейшую работу госсекретариата Совбеза.

Напомним, что глава Совета безопасности Беларуси Станислав Зась с 1 января будет генсекретарем ОДКБ.

- Вы увидели всю эту кухню, вплотную познакомились со всеми президентами, увидели их позиции, что касается нашего оборонительного союза. Напутствовать вас нет смысла, поэтому хотел с вами обсудить вопросы дальнейшего функционирования госсекретариата, - обратился Александр Лукашенко к Засю и поинтересовался, кого предлагается назначить на должность госсекретаря Совбеза. - Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется.

После президент встретился с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Обсудили перспективы председательства нашей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Наша страна получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. А еще

Беларусь будет сопредседательствовать в СНГ.

- Речь идет о том, что предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз, - сказал президент, его слова приводит БелТА. - При этом вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех.

Президент подчеркнул, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено.

- Правда, и желающие были, - отметил он. - Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть.

Напомним, Михаил Мясникович опытный чиновник. Возглавлял Совет Республики с января 2015 года, до этого четыре года был премьер-министром. Во время первых президентских выборов в 1994 году он был главой избирательного штаба Вячеслава Кебича. Но после победы Лукашенко на выборах получил предложение работать в его команде. Был главой Администрации президента с 1995 по 2001 год, потом помощником президента по особым поручениям, возглавлял Академию наук.