2019-11-29T16:36:18+03:00
Досуг
КП Беларусь

К нам едут HEILUNG - авторы саундтрека к последнему сезону сериала «Игра престолов»

Мистическая сага с возрастным ограничением 16+
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Датская неофолк-группа Heilung устраивает мировое турне в поддержку своего альбома «Futha». Название коллектива переводится как «исцеление», что отлично характеризует эстетику его творчества - смесь шаманизма, первобытной дикости, хруста костей, звона оружия и грома барабанов.

Музыка, которую исполнят музыканты, можно назвать звуковыми пейзажами Северной Европы эпохи викингов и железного века. Для воссоздания истинного духа той эпохи Heilung привезут из Дании грузовик массивных декораций с костями, черепами и прочими оккультными предметами, с помощью которых группа введет зрителей в настоящий первобытный транс. Отдавая дань предкам, коллектив использует особые музыкальные инструменты:

- Один барабан обтянут конской кожей и раскрашен человеческой кровью, еще два барабана – из оленьей и козьей кожи, – рассказывают участники коллектива. – Кость человеческого предплечья и оленьи кости, трещетка из рога буйвола, наполненная человеческим пеплом, индуистские ритуальные колокольчики рабанастр, свистки, бубны и так далее.

Неотъемлемая часть концерта Heilung – театрализованное шоу. В своих песнях группа использует множество приемов: от текущей воды до человеческих костей, от реконструированных щитов и мечей до древних бубнов и бронзовых колец. Ну и как же без ритуального шоу, уносящего в астрал под всепоглощающие ритмы шаманских и боевых песнопений?

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Первый студийный альбом (Ofnir) Heilung записали в 2015 году. В 2017 году концертная запись под названием «Lifa» за короткое время набрала миллионы просмотров, а выступление группы на норвежском фестивале Midgardsblot, по версии Metal Hammer, было признано лучшим шоу года. В 2018 коллектив победил в номинации «Лучшая андерграундная группа» премии Metal Hammer Golden Gods Awards. В 2019 музыку Heilung выбрали в качестве саундтрека к новому сезону сериала «Игра престолов». В это же время коллектив выпустил свой второй альбом под названием «Futha», который дебютировал на 3-м месте в Billboard Heatseeker и на 4-м месте в World Music Billboard, разместившись в общей сложности в семи чартах Billboard в течение первой недели после его выпуска.

Билеты на европейские концерты группы в рамках турне были стремительно распроданы, после чего коллектив объявил о первом в его истории туре по Северной Америке. А в середине 2020 года Heilung привезут свое уникальное шоу в Беларусь. Присоединяйтесь к ритуалу!

КОГДА: 18 мая, 20:00

ГДЕ: Prime Hall

ЦЕНА ВОПРОСА: от 60 BYN. Танцпол - 65 BYN. Билеты можно приобрести на сайтах Allstars.by, Primehall.by, у билетных операторов и в кассах города.

ИНФОЛИНИЯ: +375 29 650 11 33

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