Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

В английских клубах продолжается сериал тренерских отставок. После «Тоттенхэма» с тренером распрощалась другая лондонская команда - «Арсенал». Весной прошлого года «канониры» вместо Арсена Венгера, проработавшего в клубе 22 года, пригласили испанца Унаи Эмери.

Александр Глеб об уходе Арсена Венгера из «Арсенала»: «По-настоящему жаль. Это великолепный тренер и человек»

Все ожидали, что он вдохнет в «Арсенал» новую жизнь. Но не получилось: в прошлом сезоне лондонцы снова заняли пятое место, а на евроарене дошли до финала Лиги Европы (за такие результаты большинство фанатов хейтили Венгера и требовали его отставки).

В этом году фиаско: в последних семи матчах в разных турнирах команда не может выиграть (такого не было с 1992 года). Последней каплей в чаше терпения руководства стало поражение от «Айнтрахта» из Франкфурта в Лиге Европы (1:2). И ладно результаты, сама игра «Арсенала» производит удручающее впечатление: в Англии отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (18:19), исполненных и допущенных ударов (-56, во времена Венгера редко было меньше, чем +120). Это показатели клуба-середняка. А ведь раньше «канониров» считали топ-клубом.

Сейчас в чемпионате «Арсенал» идет на восьмом месте. До пятого - одно очко, до четвертого - восемь. Вслед за «канонирами» еще два топ-клуба - «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Интересно, кто из них в итоге финиширует выше.

Пока «Арсенал» в качестве и. о. главного тренера принял Фредрик Юнгберг, который был одним из помощников Эмери. Среди возможных кандидатов на пост - Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона», Карло Анчелотти из «Наполи», Микель Артета, помощник Гвардиолы в «Манчестер Сити» и Маурисио Поччеттино, недавно ушедший из «Тоттенхэма».