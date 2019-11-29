Стартует новый сезон в биатлоне: кто представит Беларусь?

30 ноября в шведском Эстерсунде начнется первый этап Кубка мира по биатлону. Открывают программу смешанные эстафеты. В прошлом сезоне женская команда потеряла одну квоту, это значит, что в спринте и индивидуальной гонке смогут выступить только четыре наши девушки (раньше было пять). Мужская команда давно имеет квоту на четверых представителей.

За время летней паузы карьеры завершили Дарья Юркевич и Владимир Чепелин. Если Юркевич провела прошлый сезон, поддавшись на уговоры тренеров, то ход Чепелина стал неожиданностью. Учитывая уровень белорусской команды, он показывал относительно высокие результаты, например, 15-е место в индивидуальной гонке на ЧМ-2019, входил в топ-20 и на этапе Кубка мира. Его мотив: за 10 лет в команде девять раз менялись тренеры, устал от чехарды и топтания на месте.

Основной состав нашей команды на этапы Кубка мира сейчас выглядит так: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

За высокие места будет бороться прежде всего Ирина Кривко. В прошлом году она стала 16-й в общем зачете Кубка мира, хотя ни разу не попадала на пьедестал (максимум - пятое место).