2019-11-29T16:48:15+03:00
Досуг
КП Беларусь

14 февраля J:Морс даст «симфонический концерт»

Лучшие треки и новые песни в обновленных аранжировках
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: Дмитрий КульжаковФото: Дмитрий Кульжаков
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Никто не уйдет с этого концерта равнодушным. Гитарные риффы сольются со звучание классических духовых и струнных инструментов Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Дирижировать оркестром будет маэстро Александр Сосновский.

Фото: Дмитрий Кульжаков

Фото: Дмитрий Кульжаков

– У нас особое отношение к программе с оркестром – она, как дорогой коньяк, который стоит где-то в укромном месте и достается только по специальным поводам, – рассказывает Владимир Пугач. – В этот раз будет другой по составу оркестр, так что делаем аранжировки специально под него. Обещаем обновленное звучание и репертуар.

Афиша: организаторы

Афиша: организаторы

КОГДА: 14 февраля, 20.00

ГДЕ: Prime Hall

ЦЕНА ВОПРОСА: танцпол промо (первые 50 билетов) – 30 руб., далее – 35 руб., сидячие места – от 55 руб. Купить билеты можно на сайте и в кассах Kvitki.by, Prime Hall, а также в салонах «Евросеть», «Связной», «На связи».

ИНФОЛИНИЯ: (044) 5 947 947

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