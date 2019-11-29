14 февраля J:Морс даст «симфонический концерт»

Никто не уйдет с этого концерта равнодушным. Гитарные риффы сольются со звучание классических духовых и струнных инструментов Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Дирижировать оркестром будет маэстро Александр Сосновский.

Фото: Дмитрий Кульжаков

– У нас особое отношение к программе с оркестром – она, как дорогой коньяк, который стоит где-то в укромном месте и достается только по специальным поводам, – рассказывает Владимир Пугач. – В этот раз будет другой по составу оркестр, так что делаем аранжировки специально под него. Обещаем обновленное звучание и репертуар.

Афиша: организаторы

КОГДА: 14 февраля, 20.00

ГДЕ: Prime Hall

ЦЕНА ВОПРОСА: танцпол промо (первые 50 билетов) – 30 руб., далее – 35 руб., сидячие места – от 55 руб. Купить билеты можно на сайте и в кассах Kvitki.by, Prime Hall, а также в салонах «Евросеть», «Связной», «На связи».

ИНФОЛИНИЯ: (044) 5 947 947