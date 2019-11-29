В Парке Победы пройдет забег Санта-Клаусов и Дедов Морозов

Подобные забеги накануне Рождества и Нового года давно стали традиционными в Западной Европе. Любители бега и активного образа жизни выходят на старты в образе главного персонажа новогодних праздников.

В Минске первый полноформатный забег Санта-Клаусов провели в прошлом году. Тогда на старт вышла даже Олимпийская чемпионка Анна Гуськова. А некоторые участники ради забега преодолели путь в несколько сотен километров. Были и гости из других стран.

Очередной #SantaRunMinsk пройдет 14 декабря в минском Парке Победы. Участникам на выбор предлагают три дистанции: 1,5 км; 3 км; 5 км; 10 км и 15 км.

Каждый участник вместе со стартовым номером получит бафф (он же горловик - повязка вокруг горла для комфортных занятий спортом в холодное время года). Финишеров будут ждать памятные медали, новогодние открытки, вода, чай и хорошее настроение.

Участвовать в забеге смогут и дети - для них сделают дистанция на 500 метров.

Регистрация, оплата участия и другая информация о забеге на сайте.

Обязательное условие – (хотя бы) колпак Санта-Клауса/Деда Мороза или любой другой новогодний костюм.