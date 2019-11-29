2019-11-29T17:15:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Министр экономики 38-летний Дмитрий Крутой стал первым вице-премьером

А Александр Турчин, который занимал эту должность, будет губернатором Минской области
Ирина АВИДОВА
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Фото: БелТАФото: БелТА
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- С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать, - объяснил кадровые решения Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Президент сказал, что Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы серьезно на него посмотреть и проверить в деле. Аналогичного мнения и глава Администрации президента Наталья Кочанова.

- Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики (Крутой. - Ред.) мог бы занять ее, - считает глава государства. - Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики.

Нынешний губернатор Минской области Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Как отметил президент, он неплохо работал на посту губернатора и продолжит курировать этот регион:

- Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным президента, ответственным за Минскую область.

К слову, Александр Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы - он был главой комитета экономики Миноблисполкома, занимал должность заместителя председателя облисполкома.

Кандидатуру Дмитрия Крутого (это один из самых молодых министров, ему 38 лет) на правительственный пост когда-то поддерживал сам Александр Турчин. И по его словам, нынешний министр экономики - один из наиболее подготовленных специалистов в правительстве.

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