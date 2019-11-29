Гололед сбил белорусов с ног: после скользкого вечера в травмопункты обратились 408 человек - в два раза больше, чем обычно!

Зима, как обычно, пришла неожиданно. В четверг, 28 ноября в Минске и других городах страны прошел дождь, а уже через час мокрый асфальт и тротуарные плитки прихватил мороз. Дороги в буквальном смысле превратились в каток.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности и предупредили о гололедице. Но городские дороги и тротуары к ней готовы не были.

Люди на полусогнутых, цепляясь друг за друга, двигались по дороге с черепашьей скоростью. Падали через одного. А ведь еще и ветер! В результате некоторым понадобилась не просто помощь медиков, а госпитализация.

Гололедица на улицах была такая, что нормально передвигаться по тротуарам не могли ни взрослые, ни дети.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- До утра 29 ноября с гололедной травмой к нам поступили 49 человек, - рассказывает заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский. - Мужчин и женщин примерно одинаково. Топ-3 гололедных травм - перелом голеностопного сустава, предплечья и ушибы нижних и верхних конечностей. Уйти на больничный с такими травмами можно на период от нескольких недель до полугода. Очень плохой вариант - перелом шейки бедра. С такой травмой в четверг к нам привезли трех пожилых людей. Им понадобилась операция, а впереди ждет долгое восстановление.

- Как избежать гололедных травм? Какие советы дадите белорусам?

- Слушать прогноз погоды и одеваться соответственно. Обувь должна быть на нескользкой рифленой подошвой. Никаких каблуков. Ходить медленно, аккуратно, маленькими шажками, наступая на всю подошву. Пожилым людям можно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Руки при ходьбе вынимаем из карманов, а в случае падения не расставляем их широко - иначе на них в случае падения приходится основной удар. Если падаете - группируйтесь, прижимая к телу колени и руки.

Учимся падать правильно. Инфографика: Екатерина Мартинович

Утром в пятницу, 29 ноября Министерство здравоохранения выдало цифры по стране.

- За вечер и утро гололеда за помощью к медикам обратились 408 человек по всей стране. Из них 16 детей и подростков, - рассказала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. - Госпитализация понадобилась 108 белорусам. Еще 300 человекам медики оказали помощь и отпустили домой. Больше всего в списке пострадавших минчан - 243 человека. В Могилевской области история а-ля «шел - упал - больница» случилась с 52 людьми, в Витебской с 42. В Минской области от гололеда пострадали 40 человек, в Гомельской - 31.

«Неужели, кроме соли на дороге, до сих пор ничего не придумали?»

Утром в пятницу дорожникам и дворникам явно икалось. Возмущение горожан было понятным. Даже в пятницу утром тротуары в спальных районах Минска не были посыпаны хотя бы возле школ, а город застрял в пробках.

- Обычно из Малиновки до площади Победы добираюсь за 50 минут. Но в пятницу установила рекорд - полтора часа! На дорогах транспортный апокалипсис. Пока, как корова на льду, доковыляла до следующей остановки, потому что троллейбус высадил между двумя остановками, пару раз чуть не упала. И это Минск! А что творилось в маленьких городах? - возмущается минчанка Ольга. - Но, надо признать, в центре города ситуация была другая. Тротуары активно посыпали солью, из-за которой портится обувь, воздух, страдают деревья и ржавеют машины.

Так почему все же дорожники и ЖЭСы оказались не готовы к гололеду?

- Посыпать дорожки песком мы должны сразу, как только образовался гололед, - комментирует главный инженер одного из столичного ЖЭСа. - Накануне нас действительно оповестили: будет гололед. Вечером попросили дворников вернуться на работу - но вышли только самые ответственные. Со всеми дорожками они не смогли справиться физически, их слишком много.

По прогнозам синоптиков, гололед продлится до конца недели. Коммунальники обещают работать в усиленном режиме.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В «Горремавтодоре» Мингорисполкома объяснили: посыпать дороги и тротуары противогололедными реагентами начали, как только снизилась температура и появился неблагоприятный прогноз погоды.

- Тогда почему дороги все скользкие?

- Из-за дождя, который смывает реагенты с дорог. Гололед образовался мгновенно. Поверьте, в таких погодных условиях работаем круглосуточно, - поясняет представитель «Горремавтодора». - На всякий вид работ отведено определенное время - директивные сроки, и они были соблюдены. За последние сутки только наша организация задействовала на дорогах Минска 603 единицы спецтехники, 699 уборщиков территории и израсходовала 984 тонн противогололедных реагента. Замечу, «Горремавтодор» отвечает за тротуары, проезжую часть, пешеходные переходы, остановки. Есть также территории, закрепленные за «Зеленстроем» и ЖРЭУ районов. К примеру, за дворовые территории отвечают ЖЭСЫ.

- Чем посыпаете дороги?

- Проезжую часть - технической солью и песчано-соляной смесью, тротуары - только песчано-соляной смесью. Соотношение компонентов меняется в зависимости от погоды.

- Но мир в этом плане давно шагнул далеко вперед. В разных странах в качестве противогололедных реагентов уже используют мраморную и гранитную крошку, мочевину, жидкие реагенты… Придумали технологию теплых дорог. Да и у нас каждый год говорят о новых разработках - более экологичных и при этом экономичных, с использованием сахара и даже свеклы…

- Этот вопрос нужно задавать научным учреждениям, которые занимаются разработками реагентов. Могу сказать, что сейчас альтернативы технической соли в плане цены и эффективности у нас нет, и ничего нового не предлагается.

За последние сутки только "Горремавтодор" задействовала на дорогах Минска 603 единицы спецтехники, 699 уборщиков территории и израсходовал 984 тонн противогололедного реагента.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СКОЛЬЗИТЬ БУДЕМ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время нам предстоит отточить навык прямохождения и удерживания равновесия. На выходные синоптики объявили очередное «веселье».

- Внимание! Днем в субботу, 30 ноября, на большей территории страны и в Минске на дорогах ожидается гололедица. Объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности, - сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, на выходных после обеда воздух по стране будет прогреваться до +1…+6, в западных регионах и вовсе до +8°С. Зато в первый день календарный зимы - сюрпризик! - мороз до -7°С. А это значит, что опасная гололедица будет с нами минимум до конца недели.

А КТО ДОЛЖЕН СБИВАТЬ СОСУЛЬКИ?

Мы обзвонили ЖЭСы. Оказывается, в каждой жилищной службе для этого есть своя специальная бригада, специалисты которой в обязательном порядке проходят обучение, в том числе - безопасным методам работы на высоте. Для борьбы с наледью и снегом на кровлях домов утвердили целый план мероприятий.

И все же МЧС напоминает: не ходите под крышами многоэтажек, держитесь средней части пешеходных дорожек и не стойте на краю тротуаров. А если вы все же оказались жертвами сосулек, вправе потребовать деньги за ущерб. Имейте в виду, обязательный пункт для этого - письменное подтверждение несчастного случая от медработника или сотрудника милиции (в случае, если пострадал автомобиль или имущество).