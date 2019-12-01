Волшебный праздник в Dana Mall: роскошная елка и познавательная акция к Новому году

Достаточно просто прийти в столичный ТРЦ Dana Mall («Дана Молл»), где начался марафон рождественских и предновогодних акций и праздников.

В крупнейшем в стране торгово-развлекательном комплексе уже зажглась новогодняя елка, засверкала разноцветными огоньками и как будто ожила. Торжественное включение огней на роскошной красавице сопровождало красивое танцевально-световое шоу. Сотни зрителей заранее заняли места на трех этажах ТРЦ Dana Mall, чтобы получше его увидеть и снять на видео.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

На время все мы перенеслись к Северному полюсу, где дуют ледяные ветры, кружит вьюга и вспыхивает во всем своем великолепии северное сияние. Зрители в восторге - и дети, и взрослые: на их глазах разворачивается невероятный спектакль!

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

В этой зимней феерии посреди белоснежных льдин возвышается елка, вокруг которой, когда зажглись огоньки гирлянд, ожили многочисленные северные обитатели.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Кстати, есть среди них и старые знакомые - трио пингвинов, которые в прошлом году пели под новогодней елкой в центральном атриуме торгового центра. Они так понравились посетителям, что вернулись и снова волшебно поют на бис!

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

И теперь у новогодних певцов - целая компания: северные птицы, белый медведь, моржи и олени - по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья. А главное - на ледяных уступах и карнизах разместилась целая колония пингвинов. И пусть гости - из южного, а не северного полушария, но они словно живые - умеют потешно двигаться, махать крыльями. Невероятные декорации!

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Желающие сфотографироваться с пингвинами в первые минуты выстраиваются в очередь. И впереди еще как минимум месяц, чтобы запечатлеть себя с поющей троицей, а также сделать новогодние фотографии в других фотозонах на всех этажах ТРЦ Dana Mall и у новогодней световой объемной инсталляции при входе. На втором этаже можно надолго залипнуть возле огромного стеклянного шара, внутри которого - невероятный игрушечный мир. А на третьем - сфотографироваться среди нарядных сверкающих елочек.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Мы специально с подругой с детьми приехали сюда на елку. Здесь очень красиво! - восхищается молодая мама Ольга. - К тому же у дочки день рождения сегодня, четыре годика, а здесь - настоящее праздничное настроение. Мы живем возле Комаровского рынка, но сюда часто приходим - прекрасное место для покупок и прогулок.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Кого только не встретишь на таком празднике! Мирват Абу Шапир, супруга дипломата из Палестины, тоже приехала со своими сыновьями посмотреть елку и представление.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Забрала детей из школы, детского сада - и сразу сюда. Здесь очень красиво! Нам все нравится, дети уже не могут оторваться от елки, хотят осмотреть со всех сторон. Она такая красивая, необычная, здесь столько всего - и эти медвежата, и птицы, - делится впечатлениями Мирват. - Я была во многих странах, видела много елок - и это одна из самых красивых.

В этом году у праздничной тематики в оформлении торгово-развлекательного центра есть важный и серьезный общий посыл - глобальное потепление.

- В Dana Mall не только включилась елка и потрясающая иллюминация, но и стартовал уникальный образовательный проект «Полярная станция», - рассказала Елена Кебец, руководитель проекта «Дана Холдингз». - До 8 января ежедневно на 3-м этаже, на островке детского творчества «Пальчики», аниматоры-педагоги будут рассказывать детям о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем уже сегодня влиять на нее и что каждый из нас может сделать, чтобы предотвратить печальные последствия глобального потепления.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall - «Новогодняя почта Деда Мороза». Его идея перекликается с главной темой «Полярной станции». Ведь глобальное потепление угрожает не только нашей настоящей планете, но и сказочному миру - дому Деда Мороза. Поэтому на «Полярной станции» ребята могут придумать, как спасти дом волшебного старика, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.

Главный Дед Мороз страны приедет на встречу с детьми 15 декабря - в сопровождении Снегурочки и других сказочных героев, так что праздник в ТРЦ Dana Mall ожидается грандиозный. Специальных приглашений и билетов не требуется! Дед Мороз приедет с подарками и щедро наградит авторов лучших писем. И как бы ни относились к сказочному персонажу вы, взрослые, знайте, что у детей его существование не вызывает сомнений. «Я буду в тебя верить, кто бы что мне ни говорил», - эти слова я подсмотрела в письме одной девочки.

Письма с предложениями о сохранении ледяной избушки дети пишут охотно. А рядом с почтой Деда Мороза опытные педагоги проводят с детьми занятия по различным видам детского творчества. Занятий и развлечений здесь - не на один час!

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- В форме игры я рассказываю детям про глобальное потепление, как с ним бороться. Они сами уже много чего знают - и про вред выхлопных газов, и про то, что нельзя мусорить, что отходы надо разделять, - рассказал Никита, один из дежурных на «Полярной станции». - С ними интересно. И это здорово - когда находишься здесь, кажется, что Новый год совсем скоро.

- Сегодня дочка написала письмо Деду Морозу, предложила построить завод по производству снега и льда, - рассказала Алена. - Нам очень нравится, как все украсили здесь. И главное - детям интересно. Мы приближаемся к уровню Европы - такие большие торговые центры построили, много интересного.

А вот Марк и Стеша еще маленькие, чтобы письма писать, но на елку в ТРЦ Dana Mall приходят второй год. Мамы сравнивают оформление прошлого года, отдавая должное фантазии дизайнеров:

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Очень понравились декорации, елка такая необычная! В прошлом году она была в красных тонах, а сейчас совсем другая. Мы живем недалеко, в Уручье, поэтому часто здесь бываем, за покупками постоянно приходим.

Девятилетняя Амелия за представлением наблюдала вместе с мамой.

- Представление понравилось! Там так интересно было - танцы, костюмы! Я в первом ряду стояла, прямо перед елкой, все рассмотрела, - рассказывает девочка. - Мы живем здесь недалеко, и школа моя рядом, после уроков с подружками сюда часто заходим!

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Каждый день проходить через торговый центр - наше любимое занятие, - улыбается Виталия, мама девочки. - Здесь все есть, и купить, и посидеть можно. Как место встречи все выбирают Dana Mall!

Сколько еще чудесных встреч, представлений, фотосессий будет в Dana Mall! До 8 января каждый день - настоящий праздник! Приходите на новогодние мероприятия, чтобы окунуться в сказочный антураж и написать письмо Деду Морозу. Рядом станция метро, остановка наземного транспорта, есть вместительная автомобильная парковка. Так что приближайте праздник, дарите его своим близким и запасайтесь праздничным настроением!

Адрес праздника: г. Минск, ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11.

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.