2019-11-29T18:11:55+03:00
Авто
КП Беларусь

Прибавилось ли машин, растаможенных по «льготному» указу для многодетных родителей?

С апреля многодетные родители и инвалиды могут сэкономить половину стоимости растаможки автомобиля, пригнанного из Европы или США
Геннадий МОЖЕЙКО
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С апреля многодетные родители и инвалиды могут сэкономить половину стоимости растаможки автомобиля, пригнанного из Европы или США.С апреля многодетные родители и инвалиды могут сэкономить половину стоимости растаможки автомобиля, пригнанного из Европы или США.Фото: Дмитрий БРУШКО
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В апреле начал работать президентский указ «О возвращении таможенных пошлин и налогов». С тех пор по нему родителям в многодетных семьях (включая мачеху или отчима) и инвалидам I и II групп предоставляется 50% скидка при растаможке машин, пригнанных из Европы и США.

Причем пригнать машину может любой человек - достаточно доверенности от многодетного родителя или инвалида. Не требуется даже личное присутствие при растаможке - достаточно заключенного договора с таможенным представителем. Интересно, что в дальнейшем никаких ограничений на автомобиль не налагается - то есть его можно продать, подарить и так далее.

Революционным этот указ не стал - поток льготно растаможенных машин в Беларусь не хлынул. Однако многие стали присматривать себе интересные варианты из Европы.

С 2011 года, когда после вступления Беларуси в Таможенный союз пошлины на ввозимые авто стали запредельными, многие белорусские автолюбители соскучились по свежим европейским автомобилям. По некоторым данным, количество людей, подпадающих под указ - 500 тысяч человек. Перегонщики стали предлагать услуги по пригону машин по льготной растаможке для всех - их растаможивают на многодетных родителей, которые получают за это около 100 долларов.

Что интереснее привезти?

Наиболее выгодные варианты - это 3 - 5-летние малолитражки. Растаможка на них с учетом 50%-ной скидки составит 1275 евро. Среди интересных вариантов - Chevrolet Aveo (1,2 литра), Ford Fiesta (1,25 литра), Skoda Citigo (1 литр), Dacia Lodgy (дизельный 1,5), Renault Grand Scenic (дизельный 1,5). К стоимости самого авто и растаможки нужно будет еще прибавить утильсбор (544 - 816 рублей) и расходы по пригону машины (перегонщики возьмут за это примерно 500 долларов).

Сколько машин по льготной растаможке уже ввезли?

- Официальных данных до сих пор не озвучено, - рассказал «Комсомолке» председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. - Этот вопрос сейчас волнует многих игроков автомобильного рынка. Есть косвенные признаки, которые говорят о том, что таких машин много - например, большое количество льготников и цифры поступлений от такого ввоза, которые забиты в бюджет страны. Но я бы не склонялся к тому, что таких машин действительно много. Дело в том, что даже у состоятельных людей существует потребность при покупке автомобиля воспользоваться кредитованием или лизингом. Насколько я осведомлен, получить кредит или лизинг, купив машину с рук у перегонов или перекупов, сейчас сложно. Поэтому, думаю, больших объемов продаж таких машин не будет. Но если эта тема будет развиваться и не введут какие-либо ограничения на перепродажу, их количество будет расти. Но я не думаю, что пригон таких машин будет носить массовый характер.

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