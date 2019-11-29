2019-11-30T00:11:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер автор фильма «Анастасия Слуцкая» Анатолий Делендик

Драматургу и писателю было 84 года
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Фото: anatol.byФото: anatol.by
Изменить размер текста:

Печальную новость сообщил режиссер фильма "Анастасия Слуцкая" Юрий Елхов.

- Сегодня на 85 году ушел из жизни известный советский и белорусский писатель и драматург Анатолий Андреевич Делендик, - написал на странице в фейсбуке Юрий Александрович. - Вечная ему память!

Анатолий Делендик родился в 1934 году в деревне Кулаки Минской области. Учился в медицинском институте. После этого 11 лет работал врачом психиатрической клиники. Окончил также Литературный институт имени Горького в Москве. С конца 60-х был редактором на киностудии "Беларусьфильм". Был одним из популярнейших драматургов БССР. Автор нескольких десятков пьес. Написал сценарий художественных фильмов "Волки в зоне", "Анастасия Слуцкая" и других.

В текущем репертуаре Белорусского государственного академического музыкального театра идет спектакль "Купала: жизнь среди молний" по драме Анатолия Делендика и композитора Олега Ходоско. А в Большом театре можно увидеть балет "Анастасия", автор либретто в котором – Анатолий Делендик.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Должны ли подарки на Новый год быть дорогими?
Как говорят, дорог не подарок, а внимание! Можно и за небольшие деньги купить вещь, которая очень понравится, а можно потратить огромную сумму и все равно не угодить с подарком. Как быть? Посмотрите, какие варианты мы нашли
«Попал в аварию без зимней резины - виноват и не получу страховку?»: чем грозит автомобилисту непереобутая машина
С 1 декабря ГАИ начинает штрафовать за отсутствие зимней резины. «КП» узнала, как будут искать нарушителей и станет ли летняя резина отягощающим обстоятельством
Новости 24
Минское «Динамо» в матче КХЛ проиграло «Локомотиву»
Рукалицо! Посмотрите на зубра, который закинул ногу на рога и не смог освободиться
Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих
Российские социологи провели опрос и выяснили, что 90% белорусов хотят с Россией союза или партнерства
«С тепловизорами, радиостанциями, альпинистским снаряжением и зарубежными сим-картами»: под Брестом задержали банду контрабандистов
В Крупском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина
СК: Мать погибшего в Лепеле 2-летнего мальчика призналась в его убийстве, ей предъявлено обвинение
«Увидел фоторобот и понял - это сестра»: в Гродно почти неделю не могли установить личность погибшей в ДТП
«Потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра – 1,9 миллиардов рублей»: министр финансов Беларуси озвучил неприятный прогноз
Беларусь и Россия пока не договорились о цене газа на будущий год
Перестановки в правительстве Беларуси: Крутой - первый вице-премьер, а Турчин - губернатор Минской области
Лукашенко: Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ
МИД спросил у белорусов, с какой страной продвигать безвиз. Вы удивитесь, за кого проголосовали!
БЖД с декабря вводит новый график движения поездов
В Беларуси за сутки от гололеда пострадало 408 человек
Более 90 таксистов, работавших вблизи минского аэропорта, привлекли к ответственности за нарушения
В Беларуси гололед: за сутки в больницах оказались с травмами 137 человек