Леонид Агутин в Минске устроил дискотеку во Дворце и пожелал белорусам хорошей зарплаты

Билеты на концерт Агутина были проданы полностью еще задолго до выступления артиста. И то, что поклонники с нетерпением ждали музыканта, чувствовалось с первой минуты концерта.

- Я тебя не вижу много лет, без видимых причин, - начал концерт Леонид со свежего хита «Я тебя не вижу», который стал саундтреком к фильму «Жили-были». Для концерта в Минске артист выбрал элегантный наряд: он вышел на сцену в белой рубашке и любимой жилетке. Зал взорвался в овациях, а некоторые зрители уже стали подходить с цветами к сцене.

Агутин удачно миксовал свои душевные хиты с зажигательными.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Добрый вечер, друзья! Такого тумана в Минске никогда не было. Но я по памяти добрался. Хорошо, что часто бываю у вас… Обязательно вам всем любви, половину сердца и будьте счастливы, - поприветствовал публику Агутин и исполнил «Половину сердца». Вдохновением к этой песни, кстати, стало свадебное путешествие музыканта с Анжеликой Варум в Венецию.

В перерывах между песнями поклонники неустанно несли цветы и подарки, просили автографы и делали селфи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Агутин удачно миксовал свои душевные хиты с зажигательными: «Разговор о дожде», «Самба», «Я буду всегда с тобой». В перерывах между песнями поклонники неустанно несли цветы и подарки, просили автографы и делали селфи. Градус любви к артисту повышался с каждой минутой концерта.

Градус любви к артисту повышался с каждой минутой концерта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Душевно, - вздыхали две подружки, не уставая снимать звезду на камеру телефона.

- В прошлом году посчастливилось поработать с Сергеем Шнуровым. Это бы удивительный опыт в моей жизни – узнал много интересного. Не то, что бы я этого не знал. Но сам способ применения….

- Это было круто! – закричал поклонник, который еще не отошел от зажигательной песни «Парень темнокожий».

- Дайте мужчине микрофон, мы его не слышим, - шутил Агутин.

– …Сам способ применения. Да! Нам нужно было сделать песню к комедии. Сначала Сережа написал свой вариант песни. Но я сказал: если эту песню даже возьмут в кино, я ее один петь не смогу. И я написал свой вариант. Все, что смог из себя неприличного выдавить – это слово фигня.

И артист исполнил еще одну новую веселую композицию «Какая-то фигня», а потом еще одну – «По дороге на юг».

Для концерта в Минске артист выбрал элегантный наряд: он вышел на сцену в белой рубашке и любимой жилетке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Просто ты одинокий остров на море, где так часто тонули корабли…Это я на всякий случай слова повторяю. Помните? – импровизировал и шутил артист.

- Да-а! – кричал зал.

- Ага, как Отче наш. Хорошо, тогда давайте репетнем на всякий случай? – продолжил он. Публика с удовольствием подхватила. С этой минуты Агутин стал по-настоящему зажигать!

- Рота подъем! – предвосхищал артист свой следующий хит «Границу». Поклонники уже пританцовывали в креслах. Да и сам Агутин пустился в пляс. Песню пели всем залом, а к музыканту присоединился даже его барабанщик Алексей Кравцов. Оказалось, парень тоже хорошо поет.

Билеты на концерт Агутина были проданы полностью еще за долго до концерта артиста.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После всеобщего веселья музыкант опять переключился на душевные песни. Заиграли первые аккорды «Как не думать о тебе», но неожиданно музыка остановилась.

- Нет уж, не уходите тогда! Мы специально музыку остановили, - обратился к поклоннице с букетом Агутин. Вот это внимание!

- Сделаю вид, что мы это делаем первый раз. И такой первый вопрос к вам, друзья: на каком инструменте вы бы хотели слушать соло? Дамы обычно любят саксофон. А я думаю: почему не тромбон? Александр, сегодня твой день! – обратился к тромбонисту артист.

Музыканты исполнили акустическую версию «Как не думать о тебе».

- Февраль! – уже не первый раз скандировали из зала.

- Будет ли «Февраль»? – заигрывал Агутин. Но не пел известный хит. Вместо этого он исполнил пронзительную композицию «Что происходит?», которую написал к 45-летию.

Леонид Агутин в Минске был рад теплому приему поклонников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что еще спеть? Если спою «Аэропорты», можно домой идти. А еще рано, - продолжал шутить певец. Зазвучала визитная карточка Агутина середины 90-ых «Хоп-хей-лала-лей».

- «Ай-яй-яй» хочется спеть. Казалось бы, что мешает? Хочется подвигаться. Давайте все встанем и вы поймете, как это вовремя, - предложил Агутин, концерт уже шел полтора часа. Зал с удовольствием подхватился: поклонники танцевали у кресел, самые разгоряченные стали спускаться ближе к сцене. Дальше певец ударил еще более мощной артиллерией – исполнил совместный с Владимиром Пресняковым хит «Аэропорты».

- Кто мы, артисты? Без этих аплодисментов! - благодарил публику Агутин за океан оваций.

Для финала артист выбрал песню «Оле-оле»:

- Спасибо вам большое! Здоровья вам, вдохновения и хорошей заработной платы, - прощался певец, но зрители не отпускали.

- Не уходите! Давайте сделаем вид, что мы ушли и потом вернулись. Зачем ходить туда-сюда? – тогда продолжил он.

В зале заиграли аккорды романтичного хита «На сиреневой луне». В темноте засверкали огоньки. Никто не остался равнодушным…

Концерт музыканта длился больше двух часов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда уже часть зрителей вышла из зала, неожиданно оставшиеся поклонники громко закричали. На сцене снова появился Агутин.

- Леня, ты лучший! «Февраль» – скандировали зрители. Но Леня спел «Пароход» вместе со всеми.

- Спасибо, друзья! Не знаю, какую песню? Совсем уже посошок!

- «Февраль», «Февраль»! «Это летний дождь»!

- Будьте счастливы! И мира…Я прошу хоть не надолго, боль моя, ты покинь меня… - для прощания Леонид Агутин выбрал хит 98-ого «Где-то далеко».