«Пока всё проходит тяжело». Как начался сезон для наших биатлонистов
В шведском Эстерсунд прошли гонки первого этапа Кубка мира по биатлону.
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В первый день программы на старт выходили участники смешанных эстафет. В одиночной – 9-е место, у квартета – 16-е.
1-й этап Кубка мира. Эстерсунд (Швеция). Смешанная эстафета.
16. Беларусь (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Бочарников и Антон Смольский) (2+14) +4:02.2
1. Италия (0+9) 1:05:56.1 2. Норвегия (0+15) +4.1 3. Швеция (0+11) +59.9
1-й этап Кубка мира. Эстерсунд (Швеция). Одиночная смешанная эстафета. 9. Беларусь (Анна Сола и Никита Лобастов) (5+17) +2:03.1
1. Швеция (2+11) 2. Германия (1+9) +18.1 3. Норвегия (1+16) +40.4
В спринтерских гонках у женщин лучший результат у белорусок показала Елена Кручинкина – 31-е место при одном промахе. У мужчин чуть-чуть не дотянул до топ-20 Сергей Бочарников.
1-й этап Кубка мира. Эстерсунд (Швеция). Спринт. Женщины.
31. Елена Кручинкина (0+1) +1:22.9 46. Динара Алимбекова (1+1) +1:45.3 56. Ирина Кривко (0+3) +2:05.5 59. Анна Сола (2+1) +2:09.8
1. Доротея Вирер (Италия) (0+1) 19:48.5 2. Марте Ройсланд (Норвегия) (2+0) +8.6 3. Маркета Давидова (Чехия) (0+0) +11.9
1-й этап Кубка мира. Эстерсунд (Швеция). Спринт. Мужчины.
22. Сергей Бочарников (0+1) +1:27.8 28. Роман Елетнов (1+1) +1:34.2 75. Никита Лобастов (1+3) +2:40.5 81. Антон Смольский (4+1) +2:55.7
1. Йоханнес Бе (Норвегия) 24:18.3 (1) 2. Тарьей Бе (Норвегия) +19.0 (1) 3. Матвей Елисеев (Россия) + 19.9 (0)
Динара Алимбекова в комментарии для сайта Белорусской федерации биатлона прокомментировала выступление в спринтерской гонке.
— Пока всё проходит тяжело, хотя после контрольных стартов в Контиолахти думала, что при таком хорошем самочувствии удастся быть по-настоящему конкурентоспособной. Да и на разминке, той же пристрелке чувствовала себя сегодня великолепно. Но после старта вдруг поняла: есть проблемы. Сложности начались, буквально, с первого круга. Я ведь понимала, что придётся прибавлять, но одновременно осознавала, что моя боевая готовность куда-то ушла. В таком состоянии и стрелять тяжело. Так, что расстроилась, и даже очень.