2019-12-02T21:47:30+03:00
Минск
КП Беларусь

Центр хорошего слуха - слуховая помощь нового уровня в самом сердце Минска

Если вы или ваши близкие смотрят телевизор на повышенной громкости, плохо разбирают речь собеседника или страдают от шума в ушах, тогда эта новость для вас!
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Новый филиал Центра хорошего слуха, площадью 140 квадратных метров, открылся прямо в центре Минска - на проспекте Независимости, 83. Он стал первым по масштабу в Беларуси и уже четвертым по счету в столице. Как и в других филиалах, в новом медцентре осуществляется полный комплекс услуг по коррекции слуха у взрослых и детей.

Все услуги в одном месте

Центр хорошего слуха располагается между парком Челюскинцев и Академией наук, в шаговой доступности от метро. Ведущее направление работы нового центра - это диагностика слуха и реабилитация тугоухости у пациентов любого возраста, испытывающих ухудшение слуха, шум или звон в ушах.

В медцентре работает команда квалифицированных врачей-сурдологов первой категории с многолетним опытом работы в области сурдологии и слухопротезирования, которые помогут справиться с проблемой нарушения слуха как взрослым, так и детям.

Еще одно преимущество медицинского центра - наличие инновационной шумоизоляционной кабины для обследования слуха в идеальных акустических условиях. Результаты диагностики отличаются высокой степенью точности.

Для решения проблем со слухом в новом центре слуха представлен широкий выбор новейших слуховых решений как внутриушного, так и заушного типа для взрослых и детей.

Техническое оснащение нового медицинского центра соотвествует высоким стандартам качества оказания сурдологической помощи.

sluh.by

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