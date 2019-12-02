Прекрасная новость в преддверии Рождества! 2 декабря застройщик «Дана Холдингз» объявил о старте продаж сразу в двух новых домах - «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» - многофункционального комплекса «Минск Мир». А это значит, что в центре столицы появились еще два адреса для пристального интереса покупателей. Решайтесь, ведь старт продаж - это всегда наиболее выгодные цены! Тем более что до конца года квартиры в комплексе «Минск Мир» можно купить в рассрочку до 10 лет. Мечты должны сбываться!

Рождественская акция: старт продаж сразу в двух домах комплекса Минск Мир.

Растет «Минск Мир» буквально на глазах - в продаже есть уже квартиры в семи кварталах самого масштабного комплекса Европы (по оценке авторитетного европейского журнала Europa Property Guides он признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы в 2018 году). «Город в городе» - это основной принцип его создания, который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.

Школы или детские сады запроектированы буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей. Паркинги и парковочные места не создадут проблем автовладельцам, а прекрасным дамам наверняка придется по душе самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World - место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч новых рабочих мест в стране.

Международный финансовый центр Minsk World.

В квартале «Северная Америка» работы ведутся сразу на девяти объектах, и темпы строительства застройщик поддерживает высокие. Здесь уже практически распроданы квартиры в двух первых домах, поступивших в продажу, - «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско». Неудивительно, ведь преимущества квартала «Северная Америка» очевидны. Рядом - остановки общественного транспорта и две будущие станции метро, так что вы сможете легко добраться в любой район города.

Рядом с кварталом остановки общественного транспорта и две будущие станции метро.

В квартале будет построена школа с бассейном, а в соседних - детские сады. Здесь разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени. А в шаговой доступности - большой современный парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами и зонами выгула домашних животных. При этом машин во дворах не будет - для них предназначены автостоянки по периметру квартала и парковки по соседству.

В квартале будет построена школа с бассейном.

Теперь «североамериканская семья» пополняется двумя новыми братьями!

Лос-Анджелес - воплощение американской мечты, город, в котором самая высокая в США концентрация богатых и знаменитых и всегда отличная погода. Таким же ярким и солнечным будет и дом «Лос-Анджелес», в котором можно воплотить мечту о своей квартире.

Дом «Лос-Анджелес».

На 25 этажах - 298 квартир площадью от 28 до 72 квадратов и эксплуатируемая кровля. А подниматься в свою квартиру жителям и их гостям будет каждый раз особенно приятно - ведь один из трех скоростных и бесшумных лифтов OTIS, которые здесь будут установлены, панорамный! И вид с высоты на город будет открываться просто фантастический!

С высоты на город будет открываться просто фантастический вид!

«Лос-Анджелес» интересен и другими своими характеристиками. На первом этаже - квартиры с отдельными входами прямо с улицы. Все окна от потолка до пола, что наполнит помещения светом, и даже в самых небольших студиях будет много солнца и воздуха. В каждой квартире будет своя «уличная» территория - террасы, остекленные лоджии или балконы.

Окна от потолка до пола наполнят помещения светом.

Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, а также для установки наружного блока кондиционера. И, конечно же, все квартиры - свободной планировки. Владелец сам решит, сколько и какого размера комнаты ему нужны и какой дизайн применить в отделке.

Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи.

Еще одна фишка дома - просторное лобби, которое дизайнеры застройщика превратят в уголок Лос-Анджелеса. По крайней мере, настроение Города ангелов гости дома почувствуют сразу - здесь будет стойка консьержа и зона встречи курьера. В санитарной комнате - пеленальный столик, а также поддон для мытья лап собак. А еще - байк-бокс для велосипедов и колясочная. При этом выход - на обе стороны дома, как к машине на улицу, так и в тихий двор.

В рейтинге качества жизни городов мира от компании Mercer на 2019 год Ванкувер занял третье место, а в десятке наиболее пригодных для жизни городов по версии журнала The Economist - шестое. Можно не сомневаться, что звездный рейтинг покупательского интереса получит и дом «Ванкувер» - прекрасный образец современной архитектуры.

Дом «Ванкувер».

В нем - 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров, так что выбрать именно то, что вам нужно, проблем не составит. Особенно на старте продаж!

В доме «Ванкувер» 20 этажей и 196 квартир свободной планировки.

Квартиры первого этажа - с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, почти как в таунхаусе! Панорамное остекление - это воздушность интерьера и много света с самого утра и до позднего вечера. Три скоростных бесшумных лифта OTIS при 20 этажах - просто необходимость: чтобы подняться к себе, ждать долго не придется!

Здесь разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха.

И, конечно, важная фишка всех домов застройщика - дизайнерское лобби. В вестибюле - стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Дизайнерское лобби дома «Ванкувер».

Пандус на входе поможет мамам с колясками и жителям с ограниченными возможностями комфортно и бесхлопотно попасть в дом.

Продажи «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера» уже стартовали! Какой дом выбрать? Вам помогут советы опытных консультантов отдела продаж застройщика. Тем более что менеджеры смогут помочь и с выбором финансовых инструментов для покупки квартиры, которых для домов комплекса «Минск Мир» предостаточно. Философия девелопера - каждая белорусская семья со стабильным доходом должна иметь возможность построить себе квартиру!

Огромным спросом покупателей пользуется беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Первый взнос - от 30%, который можно оплатить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справки о доходах, ни поручителей! Но действует программа рассрочки только до конца года - и очень стоит поторопиться!

Привлекательны также выгодные кредиты от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Наконец, застройщик готов предоставить и существенные скидки - тем, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также для многодетных семьей и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности - на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру в домах «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» на самом старте продаж, получить необходимую консультацию и приобрести жилье в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center («Дана Центр»), 1-й этаж. Отдел работает с 8.30 до 20.30 по будним дням и с 9.00 до 20.00 - в выходные. Телефоны: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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