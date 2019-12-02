«Был Баранов, стал Бананов»: как белорусы меняют фамилии ради рекламы и по советам астрологов

Раньше чаще всего фамилию меняли женщины, которые выходили замуж или разводились. Сейчас ситуация меняется.

- Сегодня у нас на первое место выходит причина неблагозвучности фамилии, - рассказывает замначальника отдела ЗАГС Советского района Евгения Чуракова. - И если раньше с таким запросом приходили подростки, то теперь есть люди даже пенсионного возраста.

Кстати, «неблагозвучность» - критерий достаточно размытый. И далеко не всегда фамилия, которая кажется не самой красивой окружающим, расстраивает человека.

- Был у нас парень, который с Баранова стал Банановым. Но дело не в неблагозвучности, как кому-то могло бы показаться, - говорит Евгения Чуракова. - Он уехал в Москву и решил открыть бизнес, связанный с рекламной деятельностью. Ему подсказали, что народ должен улыбнуться, когда увидит его рекламу. В этом случае фамилия останется в памяти и о его услугах вспомнят. А Бананов вызывает положительные эмоции.

Некоторые меняют фамилию после советов астрологов.

- Люди хотят изменить жизнь и вместе с астрологом придумывают новую фамилию, - рассказывает специалист. - Был случай, когда женщине по имени Лена астрологи посоветовали фамилию Вселенская. Она считала, что так получит помощь Вселенной. Не знаю, стало ли у нее все хорошо, но уверенности, возможно, придало.

А вот женщин, которые принципиально оставляют девичью фамилию, когда выходят замуж, у нас не так много. Гораздо больше не берут фамилию мужа из-за возни с документами. Например, придется снова делать визу, она ведь в старом паспорте.

Изменить имя чаще всего приходят люди помоложе - лет до 30.

- Раньше имена часто меняли, чтобы в паспорте было то же самое, что дали при крещении, - говорит Евгения Чуракова. - Сегодня это желание связано с тем, что человека могут в жизни называть иначе. Поэтому меняют имена часто люди, которые поступают в университет. В школе они уже примирились с именем, а потом попадают в новую среду и хотят представляться по-другому. Или же выпускники - опять же новая среда, трудовая книжка на новое имя.

Кстати, есть и истории, когда новое имя «не приживается».

- У нас была девушка по имени Ана, - вспоминает Евгения. - Она очень ждала, когда ей исполнится 16 лет и она сможет сменить имя. Но пока документы рассматривали, поняла, что новое имя, которое она хотела получить, ей очень непривычно, и она не может смириться, когда ее называют по-новому. Так и осталась со старым именем.