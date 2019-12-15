Поляку и немцу солнечная батарея на крыше дома выгодна, а белорусу - нет

Едешь на машине по Польше - почти у каждого частного дома видишь солнечную панель. В Германии солнечные батареи тоже вещь обыденная и выгодная, потому что электричества хватает не только для своих нужд, но и на продажу в общую государственную сеть. Почему же жители нашей страны не спешат устанавливать это чудо техники?

- У поляков во дворах чаще всего стоят не солнечные панели, а солнечные водонагреватели, просто выглядят эти приборы примерно одинаково, - объясняет Андрей Миненков, начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей департамента по энергоэффективности Госстандарта. - Когда летишь на самолете над Европой, можно заметить, что солнце то тут, то там отражается от таких технических установок, бликует. Они там везде. За рубежом есть нормы, которые разрешают гражданам продавать лишнюю электроэнергию, выработанную на возобновляемых источниках энергии, в общую сеть. Так, например, для граждан Германии и Австрии 1 кВт/час электроэнергии стоит примерно 25 евроцентов при покупке из общей сети, а собственная панель позволяет снизить эту цену до 9 - 10 евроцентов за 1 кВт/час. Налицо выгода! Что касается Беларуси, то для нашего населения тариф - 14 руб. за 100 кВт/час, а это значит, что 1 кВт/час стоит 14 копеек, или 6 - 7 евроцентов.

- Выходит, нет смысла устанавливать мини-панель на крыше частного дома или дачи?

- Использование возобновляемых источников энергии находится на стыке интересов многих организаций, ведомств и простых граждан. И о том, что вопрос этот непростой, говорит уже тот факт, что Закон о возобновляемых источниках энергии начал разрабатываться в 2003 году, а принят был только через семь лет - в 2010-м. По нашему законодательству граждане могут устанавливать себе солнечные батареи и ветряки, но исключительно для собственных нужд. В общую сеть, как на Западе, такую электроэнергию отдавать им нельзя, а для того чтобы было можно надо либо становиться индивидуальным предпринимателем, либо организовать компанию (юридическое лицо). Но с учетом того, что в Беларуси достаточно низкие тарифы на электрическую энергию для населения, то для простых людей выгодно потреблять электроэнергию из госсети.

С другой стороны, технологии возобновляемой энергетики с каждым годом становятся все более совершенными, а оборудование - все более дешевым. Так, например, стоимость солнечных панелей за последние 10 лет снизилась в 5 раз (самая дешевая панель, которую мы нашли в интернете, стоит 95 руб., но есть дороже в 2 - 4 раза, все зависит от производителя, мощности, КПД и технологии исполнения. - Ред.). Но одной панелью не обойтись - понадобятся еще инверторы, накопители, система защиты. И еще надо понимать, что в темное время суток электроэнергия с помощью таких панелей практически не вырабатывается, а в светлое время ее выработка зависит от наличия или отсутствия облачности и угла наклона солнца по отношению к плоскости солнечной панели.

Технологии возобновляемой энергетики с каждым годом становятся все более совершенными, а оборудование - все более дешевым.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сейчас, по оценке зарубежных экспертов, весь мир находится в переломном моменте, и недалек тот час, когда возобновляемые источники энергии станут дешевле, чем ископаемые источники энергии - нефть и газ.

- Худо-бедно, но в последние годы в Беларуси тоже появились и огромные ветряки, как в Германии и Голландии, и станции солнечных батарей...

- Да, процесс потихоньку идет. В 2018 году на долю возобновляемых источников энергии приходилось 6,2% валового потребления топливно-энергетических ресурсов. На данный момент в Беларуси работают 239 различных установок по производству электроэнергии из возобновляемых источников, их суммарная мощность составляет порядка 408 мегаватт, а к 2023 году увеличится практически вдвое и достигнет 791 мегаватт.

Развитие новых объектов осуществляется на основании квот, которые выдаются заявителям ежегодно и на конкурсной основе. Все это делается для того, чтобы государство не являлось исключительным спонсором развития возобновляемой энергетики в Беларуси. Если кто-то хочет построить ветропарк или парк солнечных панелей, то на конкурсной основе предъявит свои условия для реализации проекта, заявит коэффициент к тарифу на электроэнергию для ее продажи. Кто предложит наилучшие условия, тот и будет являться победителем конкурса, тому и отдадут квоту - объем мощности, которую он может реализовать для того, чтобы в течение определенного периода продавать эту электроэнергию государству.

- Где в Беларуси больше всего ветряков и станций из солнечных панелей?

- Больше всего объектов возобновляемой энергетики в Могилевской и Гродненской областях, но самые крупные объекты солнечной энергетики и гидроэнергетики расположены в Гомельской и Витебской областях. Крупнейшая солнечная электростанция находится в Речице, она принадлежит «Беларуснефти» и ее мощности хватит, чтобы обеспечивать электроэнергией 25-30 тысяч квартир. А крупнейший ветропарк расположен в Новогрудском районе (собственник - предприятие «Гродноэнерго»). Его шесть ветроэнергетических установок вырабатывают столько энергии, что хватит для работы электроприборов в 4-5 тысячах квартир.

На данный момент в Беларуси работают 239 различных установок по производству электроэнергии из возобновляемых источниковФото: Дмитрий ЛАСЬКО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из 239 различных установок, которые работают в Беларуси, наибольшей мощностью обладают фотоэлектрические станции (в народе они больше известны как солнечные панели).

55 фотоэлектрических станций - 156 мегаватт;

99 ветроэнергетических установок - 108 мегаватт;

51 гидроэлектростанция - 95 мегаватт;

25 биогазовых комплексов - 33 мегаватта;

9 мини-ТЭЦ на древесном топливе - 15 мегаватт.