«Их ждут +20, простор и зелень»: спасенных на белорусско-польской границе тигров везут в Испанию

- Мы пока не можем выдохнуть с облегчением. Стресс продолжается, мы все еще сражаемся за старика Гога и его друга Кана. Перед нами великая битва за изменения в законодательство (о защите животных. - Ред.) и специальный приют для реабилитации животных. Но уже сейчас я хочу поблагодарить вас, друзья Оживших Мертвецов, за чудо согласия, добра, совместной заботы, взаимной внимательности, отсутствие ненависти, поддержку животных и нас, золотые сердца, очень человеческие реакции. Вы с вашей добротой и человечностью написали историю этих Нежитей и вернули тигров к жизни, - таким трогательным сообщением поделилась на страничке зоопарка в Познани его директор Эва Зграбчыньска.

Пани Эва - авторитетная зоозащитница в Польше: после того, что она сделала, к ней нельзя не прислушаться. Фото: Zoo Poznań Official Site

Тигров месяц выхаживали в Познани и теперь увезли в заповедник Primadomus в регионе Аликанте. Это приют для животных под открытым небом, испанское представительство международного фонда AAP - его специалистов называют «адвокатами животных». Фонд специализируется на заботе о зверях, которым нужна реабилитация после эксплуатации человеком. В Испанию отправили пять тигров. Еще два живут в зоопарке в Чухлове, а два тяжелобольных хищника - Кан и Гог - останутся в Познани.

- Теперь Бессмертным будет лучше. Все получилось! Мы по этому поводу съели торт. Тигры уже отдыхают в сене в транспортировочных клетках, у них будет мясной завтрак - мы запаковали нашим детям «бутерброды» в дорогу. А потом их ждет +20, тепло, простор, зелень… - говорит Эва Зграбчыньска.

Двое тигров - Кан и Гог - остаются жить в Познани. Фото: Zoo Poznań Official Site

Перед поездкой тиграм дали снотворное - иначе уже окрепших и, как им и положено, агрессивных хищников было невозможно рассадить по клеткам. Зоопарк в целях безопасности закрыли, а для подстраховки вызвали полицейских из антитеррористического подразделения в полном обмундировании - они были готовы защитить ветврачей от нападения зверей.

Раньше работники зоопарка боялись за жизни зверей, а теперь стали волноваться о себе - хищники окрепли и стали показывать зубы! Фото: Zoo Poznań Official Site

- Два тигра не хотели засыпать, им пришлось дать дополнительную дозу успокоительного. Немного добавили нам страху - были моменты, когда мы втягивали в легкие весь воздух в Познани! Но все прошло гладко. Команда, которая их перевозит, очень опытная, машины отапливаются, хорошо приспособлены - за животными можно наблюдать, ухаживать за ними, кормить, поить, - рассказывает poznan.naszemiasto.pl пресс-секретарь зоопарка Малгожата Ходыла.

Так тигров готовили к поездке в Испанию. Слева стоит полицейский в полном обмундировании. Фото: Zoo Poznań Official Site

Эта вдохновляющая история может когда-нибудь лечь в основу доброго фильма с жутким названием «Ожившие мертвецы». Именно так в зоопарке в Познани называли этих тигров.

Напомним, в конце октября белорусские стражи границы задержали фуру с 10 тиграми. Документы на животных не устроили наш ветконтроль, поэтому грузовик развернули. На стоянке с польской стороны границы тигры провели несколько дней, пока поляки не забили тревогу: тигры умирали.

Еще месяц назад этому тигру угрожала смерть, а теперь вон какой красавец! Фото: Zoo Poznań Official Site

Хищников везли из Рима в Россию - то ли в цирк, то ли в домашний зоопарк в Дагестане. Почти неделю они сидели в закрытых тесных клетках, ходили в туалет под себя и кормились магазинной курицей. Один тигр транспортировку не пережил. У остальных девяти шансов выжить было мало - из-за неподходящей еды у них забился пищеварительный тракт, развились инфекции. Истощенных животных нужно было срочно спасать, но польские зоопарки энтузиазма не проявляли - лишних денег на лечение и содержание крупных экзотических котов никто не выделит.

В эту авантюру осмелилась ввязаться только Эва Зграбчыньска - директор зоопарка в Познани. Ее поддержали неравнодушные к судьбе тигров люди. На благотворительный счет зоопарка каждый день перечислялись большие суммы - за эти деньги хищников и выходили. Теперь Зграбчыньска намерена добиться изменений в польское законодательство о защите животных и требует построить приют для замученных человеком зверей.

Директор зоопарка Эва Зграбчыньска ругалась с бюрократами, просила у добрых людей денег и лично контролировала состояние животных - так тигров и спасли. Фото: Zoo Poznań Official Site

Кстати, мэр Познани Яцек Яськовяк назначил Эве Зграбчыньской премию в 10 тыс. злотых (примерно 2300 евро) - «за действия по спасению здоровья и жизни тигров, привезенных с польско-белорусской границы». Директор поблагодарила за жест, но деньги не приняла. Она попросила, чтобы эту сумму потратили на приют для животных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Россиянина, 32-летнего Рината, организатора перевозки тигров, выпустили из-под ареста. Так решил суд в Люблине, хотя прокуратура настаивала на трехмесячном аресте. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Мужчине предъявляли обвинение в издевательстве над животными. Вину он не признал. Суд также посчитал, что доказательств того, что он истязал зверей, недостаточно, но прокуратура может проводить дальнейшие разбирательства, чтобы выяснить его роль в перевозке животных. Такое же обвинение предъявили и двум итальянским водителям, которые перевозили хищников. Их тоже на время следствия суд оставил на свободе.