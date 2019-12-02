«Здесь так красиво, я перестаю дышать»: Элджей привезет в Минск next-level шоу

Кто самый скандальный и обсуждаемый персонаж современной музыки? В 22 года он взорвал интернет хитом "Рваные джинсы", а в 23 выпустил главный хит 2017 года – "Розовое вино»". Его клипы набирают сотни тысяч просмотров в день, а за жизнью артиста в Инстаграме следят более 3 миллионов человек. Яркий имидж, "беззрачковые" линзы и мегапопулярная супруга Настя Ивлеева, которая на всю страну рассказала о размерах мужского достоинства своего избранника.

Фото: организаторы

Разумеется, речь идет об Элджее - главном enfant terrible современной рэп-музыки и "оскорбительно модном прожигателе жизни". Артист является победителем VK Music Awards 2017 и премии MUZ-TV 2018. А в прошлом году Элджей выпустил альбом Sayonara Boy X и стал главным российским артистом 2018 года по версии Yandex.Music.

Фото: организаторы

Весной рэпер приедет в Минск с сольным концертом. Организаторы обещают поклонникам next-level шоу, на котором Элджей представит абсолютно новые песни.

КОГДА: 21 марта, 19:00

ГДЕ: "Прайм Холл", Победителей, 65

ЦЕНА ВОПРОСА: от 65 до 95 руб + комиссия билетного оператора.