Беларусь в случае выхода на Евро-2020 может попасть в группу с Украиной

Сборная Беларуси, если в марте через плей-офф Лиги наций пробьется на форум (для этого надо обыграть Грузию, а потом победителя пары Косово - Северная Македония), то, скорее всего, попадает в группу, где также Нидерланды, Украина, Австрия. Так будет, если в параллельных матчах плей-офф из четырех команд (Исландия - Румыния, Болгария - Венгрия) выйдет победителем любая, кроме Румынии. Если же румыны одержат две победы, то нам путь в группу к Португалии (чемпион Евро-2016), Франции (чемпион мира - 2018) и Германии (чемпион мира - 2014).

Все в шоке, как жребий свел такие команды вместе.

- Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики. Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе, - сказал тренер Германии Йоахим Лев.

Такое стало возможно после того, как УЕФА поменял регламент. Раньше при жеребьевке учитывали европейский рейтинг сборных. Сейчас исходят из набранных очков в квалификации к чемпионату.

Например, России со жребием в очередной раз повезло: Бельгия, Дания, Финляндия.

- Понятно, что мы начинаем с фаворитом (бельгийцами. - Ред.) дома. Это, возможно, маленький минус. Ну и последний матч играем в Дании - это тоже маленький минус. Но, как говорится, два минуса - это плюс, - сказал тренер россиян Станислав Черчесов.

В Евро-2020 примут участие 24 команды, впервые турнир пройдет в 12 городах разных стран.