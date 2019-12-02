2019-12-02T16:12:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Считаем, что в Беларуси выгоднее: платить пошлину или ездить на подорожавшем топливе?

Министерство финансов подготовило проект указа об изменении системы уплаты дорожного сбора
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Если дорожный сбор включат в стоимость топлива, литр подорожает на 10 копеек?Если дорожный сбор включат в стоимость топлива, литр подорожает на 10 копеек?Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

- Он предполагает введение вместо госпошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас, - заявил в эфире телеканала СТВ министр финансов Максим Ермолович. – Мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан на уплату этого сбора на длительный период, предоставили право уплачивать сбор на один месяц. И он отвязан от техосмотра автомобиля.

Дорожный налог - «госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» - автовладельцев обязали платить еще с 2014 года. Оплачивать его нужно во время прохождения техосмотра, и многие водители решили: техосмотр не проходить, пошлину не платить – мол, штрафы обойдутся дешевле. Тогда власти задумались об изменениях в системе уплаты. Было предложение включить налог в стоимость топлива: больше ездишь – больше платишь. Но, по данным Минфина, в этом случае топливо подорожает минимум на 10 копеек за литр.

- Вся эта нагрузка, которая составляет сотни миллионов рублей, через топливо распределяется практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу. Соответственно, это приведет к общему росту цен на продовольственные товары, - сказал министр. - Люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. У которых есть автомобили – заплатят и через топливо, и через продукты. Эта система для граждан будет наименее справедливой.

Как рассказал министр, должно пройти еще одно обсуждение, где будет принято окончательное решение.

СЧИТАЛКА «КП»

Что выгоднее: платить пошлину или ездить на подорожавшем топливе?

Сумма сбора зависит от массы авто и для большинства легковушек составляет 6 базовых величин в год (153 руб.). Если заплатить сразу за год с 20-процентной скидкой – получится 122,4 руб. Этой суммой (при включении сбора в стоимость топлива) можно покрыть подорожание бензина в объеме 1224 л. При расходе 9 л на 100 км выходит 13600 км в год. Если проезжать меньше – выгоднее подорожавший бензин. Если больше - выгоднее пошлина. Фактор роста цен на товары мы не учитывали: насколько все подорожает – пока непонятно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Живу в замке XIX века с платным лифтом»: белоруска стала городской писательницей австрийского Граца
«Комсомолка» расспросила поэтку Вольгу Гапееву, как ей удалось за пару месяцев стать городской знаменитостью и получается ли отучить немцев говорить Weissrussland вместо Belarus [фото, видео]
Должны ли подарки на Новый год быть дорогими?
Как говорят, дорог не подарок, а внимание! Можно и за небольшие деньги купить вещь, которая очень понравится, а можно потратить огромную сумму и все равно не угодить с подарком. Как быть? Посмотрите, какие варианты мы нашли
«Попал в аварию без зимней резины - виноват и не получу страховку?»: чем грозит автомобилисту непереобутая машина
С 1 декабря ГАИ начинает штрафовать за отсутствие зимней резины. «КП» узнала, как будут искать нарушителей и станет ли летняя резина отягощающим обстоятельством
Новости 24
«Предстателем был 3 года, а грозит – 15»: в Витебске на скамье подсудимых бывший глава Браславского района с супругой
В Светлогорске мама-декретница с подружкой спрятала в коляске с ребенком товаров на 300 рублей и попыталась сбежать
В Гродно у пенсионерки в «чёрную пятницу» украли в ТЦ таксу в комбинезоне
Курс валют в Беларуси 2 декабря: доллар и евро продолжили рост, а вот рубль – остановился
Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов США и НАТО
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца в Бресте
Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ
Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»
За выходные на Гомельщине два человека погибли на железной дороге
Взятки - до $868 тысяч. КГБ завершил предварительное расследование дела экс-охранника президента Андрея Втюрина