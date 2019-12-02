«Спасибо нашим болельщикам». Белорус Грецкий сыграет в Матче звезд КХЛ

Формирование команд на Матч звезд КХЛ, который в январе пройдет в Москве, началось с интернет-голосования болельщиков. И наши болельщики свой матч сыграли лучше, чем хоккеисты.

В лидеры выбился 20-летний нападающий минчан Вячеслав Грецкий. Голосовали за него по большому счету по приколу - из-за созвучности фамилии и идентичности игрового номера с великим Уэйном Гретцки. Показатели у него пока далеки от звездных: 8 матчей, ноль шайб и передач. Но белорусы сделали свое дело - среди нападающих дивизиона Тарасова Грецкий опередил даже Кирилла Капризова (2984 голоса против 1396), который в 29 матчах набрал 29 (16+13) очков за ЦСКА.

Сыграет в звездном матче и еще один «зубр» - вратарь Юнас Энрот. В деле и два белоруса: защитники «Витязя» Илья Шинкевич и «Ак Барса» Кристиан Хенкель. Следующие тройки игроков выберут журналисты и представители КХЛ.

- Изначально инициатива продвижения Вячеслава Грецкого на Матч звезд КХЛ исходила от болельщиков, - рассказал «Комсомолке» Роман Стронгин, начальник отдела маркетинга и связи с общественностью «Динамо-Минск». - Со стороны клуба мы просто призвали голосовать за наших игроков. Вскоре увидели, что Грецкий и Юнас Энрот вышли в лидеры интернет-голосования. И тогда начали активно работать в этом направлении. Приятно, что белорусские болельщики не забыли других игроков, выступавших за «Динамо»: Кристиана Хенкеля и Илью Шинкевича. Мы продвигали эту идею в своих соцсетях и на матче с «Адмиралом». Кстати, «Динамо» впервые будет представлено в Матче звезд сразу двумя хоккеистами (ранее было по одному представителю, в 2010-м получили квоту из четырех игроков, так как матч проходил в Минске). И белорусов раньше играло всего четверо. А тут сразу трое в одном сезоне. То есть это уникальный случай для нас. В голосовании за Грецкого, конечно, есть доля юмора, все-таки ему пока далеко до статуса звезды лиги. Но Слава скромный трудолюбивый парень с потенциалом, он стремится показать себя. Поездка на Матч звезд станет для него небольшим чудом, импульсом для развития. Спасибо нашим болельщикам за то, что поддержали наших хоккеистов.

Сам Вячеслав Грецкий поблагодарил всех за доверие и поддержку.

- Честно говоря, попадание в число претендентов на Матч звезд стало большим сюрпризом, но сейчас это вызов, который я готов принять! Спасибо каждому, кто голосовал! Спасибо минскому «Динамо» за промоушен! Спасибо тренерскому штабу за возможность провить себя в КХЛ! Спасибо лиге за одобрение кандидатуры. Ну, и спасибо Уэйну за популярность. Поедем удивлять!» – написал Грецкий в своем Instagram.

«Динамо» пока пытается прервать очередную серию поражений. В воскресенье команда Крэйга Вудкрофта несолоно хлебавши покидала Нур-Султан - 1:5 в игре с «Барысом». Зона плей-офф все дальше - 11 очков. Во вторник матч в Сочи.