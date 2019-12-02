У всех призеров чемпионата Беларуси могут смениться тренеры

В воскресенье завершился чемпионат Беларуси по футболу в Высшей лиге. Вверху таблицы перестановки произойти уже не могли, поэтому главные интриги касались ближайшего будущего главных действующих лиц. Брестское «Динамо», досрочно гарантировавшее чемпионский титул, обыграло минское «Динамо» (3:1), которое заняло четвертое место. Тренер минчан Сергей Гуренко вновь раскритиковал действия своих подопечных. Насчет своего будущего он сказал так:

- У меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил. Была задача финишировать в четверке и продолжить борьбу в Кубке Беларуси (остаются шансы в следующем сезоне выступать в Лиге Европы. - Ред.).

Матч "Динамо" Минск - "Динамо" Брест начался с память молчания в память о девочке Злате, дочке футболиста "Ислочи" Сергея Концевого, которая умерла в возрасте четырех лет от тяжелого заболевания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер фанатов минского "Динамо" в поддержу Сергея Концевого.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мвтч "Динамо" Минск - "Динамо" Брест. 30-й тур чемпионата Беларуси 2019.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рефери Алексей Кульбаков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик с флагом Украины ждал Александра Нойока, девушка с картиной - Александра Гутора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дымовая шашка на фан-секторе брестского "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рефери Ольга Терешко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Брестское «Динамо» дома в четверг с помпой отметит чемпионство. Но без тренера Марцела Лички - он поедет в Прагу на сессию, чтобы вскоре получить новую лицензию. И уже появились предположения, что следующий сезон брестчане могут начать с новым тренером… По информации by.tribuna.com Личке пока не предложили продлить контракт, и не факт, что это случится.

Есть вопросы, кто будет готовить БАТЭ, который впервые с 2006 года остался без чемпионского титула. В кулуарах поговаривают, что у Алексея Баги есть предложение из Саудовской Аравии. Эту информацию он предпочел не комментировать. Будет занятно, если кадровые перестановки пройдут во всех клубах топ-4. Двумя неделями ранее в «Шахтере» Сергея Ташуева сменил Юрий Вернидуб.

Напомним, Высшую лигу покинули «Гомель» и минское «Торпедо» (снялось с чемпионата еще летом), их места займут бобруйская «Белшина» и «Гомель». Еще одно место оспорят могилевское «Дняпро» и брестский «Рух» (занял третье место в Первой лиге) в стыковых матчах. Интересно, что еще в прошлом сезоне «Рух» был фарм-клубом брестского «Динамо». Юридически самостоятельной структурой «Рух» стал в январе. Руководитель «Динамо» Александр Зайцев не раз высказывал свои симпатии к «Руху» как к бренду.

И еще один штрих. Лучшим бомбардиром стал 20-летний Илья Шкурин из «Энергетика-БГУ» (от зоны вылета клуб отделило 4 очка) - 19 голов. А ведь еще год назад он был лишь резервистом в «Витебске». И такую результативность в нашем чемпионате никто не показывал 12 лет, с тех пор как Роман Василюк в 2007-м забил 24 мяча. Пока тренеры сборной Шкурина игнорируют, мол, для начала должен проявить себя в молодежке.