Средний белорус живет на 500 рублей в месяц, и почти 230 тысяч человек - за чертой бедности: отчет Белстата

Доход более половины (51,7%) белорусов не превышает 500 рублей - такие данные содержатся в отчете Национального статистического комитета за третий квартал этого года. 20,6% белорусов - то есть примерно каждый пятый - имеют ежемесячный доход в пределах от 400 до 500 рублей, еще 15,5% располагают суммой от 500 до 600 рублей.

За чертой бедности (т. е. ниже бюджета прожиточного минимума, который в третьем квартале составлял 231,4 рубля), по свежим данным Белстата, живут 227 тысяч белорусов. Целый город величиной с Бобруйск!

Больше всего тех, чей доход менее 200 рублей, - в Могилевской области (4,5%), меньше - всего 0,5% - в столице. Отметим, что в зоне риска чаще всего находятся семьи с детьми: по статистике, каждая четвертая семья, воспитывающая трех и более детей, является малообеспеченной.

В то же время около 1,5 миллиона человек имеют доход более 800 рублей в месяц. Данные статистики указывают, что больше всего тех, кто располагает таким уровнем дохода, - в Минске, почти каждый третий. Для сравнения: в Витебской области доходом более 800 рублей может похвастаться только каждый десятый.

Разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными белорусами составляет 6 раз. Так, в 10% самых бедных домашних хозяйств средние ресурсы на одного человека составляют чуть больше 243 рублей, а в 10% самых богатых - почти 1465 рублей.

КСТАТИ

В 2020 году зарплаты бюджетников будут расти опережающими темпами, об этом рассказал министр финансов Максим Ермолович. По словам министра, уже сегодня отношение средней зарплаты в бюджетном секторе к средней зарплате по стране составляет около 80%. В будущем году этот показатель планируют увеличить еще больше.

- Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам нужно делать более быстрый шаг, - подчеркнул глава финансового ведомства.