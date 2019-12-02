В новом году таможенная пошлина на посылки из-за рубежа снижается наполовину

С 1 января 2020 года для белорусов снижается таможенная пошлина за перевес получаемых из-за границы посылок. Это решение распространяется для всех стран - членов ЕАЭС, куда входит и наша страна. Пошлина снижается в два раза: с нового года она составит 15% с превышения стоимостной или весовой нормы, но не меньше 2 евро за кило веса. Сейчас нормы в два раза больше.

А что с беспошлинными посылками?

Напомним, для стран - участниц ЕАЭС, в том числе и для Беларуси, установлены лимиты на беспошлинные посылки - 31 килограмм и 500 евро. Но каждая страна по своему усмотрению может на национальном уровне ужесточать правила, что и сделано в Беларуси: у нас лимиты на посылки, за которые не нужно платить пошлину, ограничены 31 килограммом веса и 200 евро в месяц. При этом, что особенно важно для любителей покупок в китайских онлайн-магазинах, вес одной посылки не может быть больше 10 килограммов, а ее стоимость - 22 евро. Пока о пересмотре этой нормы Таможенный комитет не заявляет.

СЧИТАЛКА «КП»

Что выгоднее: привезти покупку в руках или прислать по почте?

Допустим, после шопинга в Европе вы возвращаетесь в Беларусь с двумя чемоданами покупок общим весом 30 кг на сумму 1000 евро. Беспошлинно можно ввозить покупки весом не больше 25 кг на сумму не больше 500 евро. За перебор по сумме и перевес надо заплатить пошлину 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Итак, 5 кг перевеса умножаем на 4 евро - получаем 20 евро. 500 евро перебора по сумме умножаем на 30% - получаем 150 евро. Именно столько - 150 евро - с вас и возьмут. Плюс 10 рублей сбора за совершение таможенных операций.

Чтобы уменьшить сумму пошлины, часть покупок (скажем, лишние 5 кг на сумму 500 евро) отправляем домой почтой. Растаможка такой посылки обойдется в 90 евро, а услуги почты будут стоить явно меньше 60 евро. А с 1 января 2020 года, когда размер пошлины снизится наполовину, этот вариант станет еще выгоднее.