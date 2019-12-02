«Сами тушили, а Диану отправили за помощью»: компания молодых людей, кроме одной девушки, погибла на пожаре

Пожар в деревне Селец под Логойском случился около 3 часов ночи 1 декабря. Загорелся дом, в котором постоянно никто не жил - его использовали в качестве дачи и приезжали только на лето. Поэтому местные жители даже сразу не поняли, какая произошла беда - многие решили, что в нежилом доме что-то случилось с проводкой.

- Когда сказали, что там был пожар - я как-то без волнения это воспринял, - говорит местный житель. - Жутко стало, когда рассказали, что там угорели три человека - все молодые.

Вечером 30 ноября сюда приехали отдохнуть и отметить день рождения две пары - 21-летний Андрей с 18-летней девушкой Дианой (ее родственникам и принадлежал дом) и 23-летний Владислав - его девушку тоже зовут Диана.

Евгений, знакомый парней, рассказывает, что Влад и Андрей жили в Смиловичах, вместе работали на пилораме - заготавливали стройматериалы. А девушки учились в колледже в Смиловичах.

- В Логойский район Андрей никогда даже не ездил, поэтому я думал, что такого не может быть. Оказалось, у его девушки Дианы был день рождения, и она захотела отметить его на даче в Логойском районе. Андрей категорически не хотел ехать - далеко, туда и обратно нужно ехать на такси. Он предлагал погулять в Смиловичах и разойтись по домам. Но потом все же согласился поехать. С ними должны были быть еще три человека, но все отказались.

Тамара Константиновна, соседка, которая живет за два дома от места, где случился пожар, не может отойти от шока - она была очевидицей трагедии. Женщине трудно даже начать разговор.

- Было где-то 10 минут третьего ночи - мы с дочкой уже спали. И тут в окно кто-то стал сильно стучать, орать. Мы перепугались, выбежали с дочкой как были, в ночнушках. Стоит девочка, кричит, что горит дом, надо спасать людей.

Тамара Константиновна бросилась в горящий дом вместе с соседом. По ее словам, огня было немного, но все заволокло дымом.

- Мы ползали на коленках, искали, думали, что они в первой комнате - но там никого не оказалось. Мы сами чуть не задохнулись - пришлось выходить. А люди были во второй комнате.

Когда на место приехали МЧС и «скорая» - спасать уже было некого. Андрей, Владислав и Диана погибли.

Как рассказывает Тамара Константиновна, дом несколько месяцев не отапливался, последний раз сюда приезжали в сентябре.

- Диану мы отвели к себе домой, дали теплую одежду, пытались успокоить. Она рассказала, как все было. Они затопили печку в 5 вечера и до 11 подкидывали туда дрова, - продолжает женщина. - В 11 Диана легла спать, а проснулась ночью от того, что у нее першит в горле - комната уже была вся в дыму. Она разбудила свою подружку и парня, второго парня они разбудить не смогли. Ребята испугались, что им достанется от родных за пожар, и пытались сами его потушить. Диану послали за помощью. У девочки был сильный шок - она плакала, кричала, просила маме ничего не сообщать. Ее дали несколько уколов и увезли на «скорой».

По словам друзей погибших, прощание с Андреем прошло 2 декабря, Владислава похоронят 3 декабря.

Причина пожара устанавливается. Как сообщает Следственный комитет, одна из версий - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.