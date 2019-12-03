«Из стекол сделали витражи, на стены повесили фотографии»: смотрите, как жильцы превратили подъезд в мини-галерею

Четырехэтажный дом на Карла Маркса, 30 - сам по себе достопримечательность Минска: ему больше 100 лет, он чудом уцелел в войну. Свет в единственный подъезд этого дома попадает через световой колодец. Другими словами, крыша над подъездом - стеклянная, и долгое время она текла. Недавно дом пережил капитальный ремонт. Крышу тоже отремонтировали. После чего жильцы стали наводить красоту в подъезде.

Кроме окон жильцы украсили и стекла входных дверейФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас в подъезде есть архитекторская мастерская, архитекторы навели нас на мысль, что можно сделать белые стены, этот цвет легко поддерживать, - рассказывает жилец дома, фотограф Вадим Качан. - А поскольку стены белые, мне, как фотографу, захотелось на них что-то повесить. Тем более что идея преобразить подъезд у меня была еще с 2000-х годов, с того момента, как только я сюда переехал, но пока текла крыша, сделать было невозможно. А сейчас удалось воплотить давнюю идею. Заклеили окна пленками под имитацию витражей, в одну из ниш поставили колонну с вазой, а одна соседка украсила вазу листьями. Договариваться с соседями было несложно, мы все живем дружно.

Белый цвет стен позволил превратить подъезд в мини-галереюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Работы на стенах появлялись постепенно. Первым был дореволюционный снимок этого дома, который Вадим Качан нашел у одного из коллег. Это фото повесили над почтовыми ящиками. Вслед за ним появился второй снимок авторства самого Качана. А дальше с одобрения и даже при финансовой поддержке других жильцов фотографии украсили почти все стены подъезда - только один человек не захотел, чтобы на стене его квартиры что-то висело.

Над фотоподборкой, размещенной в подъезде автор работал пять летФото: Святослав ЗОРКИЙ

На воплощение идеи ушло три недели, а фото, размещенные на стенах, Вадим Качан снимал пять лет. Все они показывают один и тот же вид из окна в разное время суток, разную погоду и разное время года. А вот во что обошелся апгрейд подъезда, фотограф говорить отказывается.

- У мяне ўражанні толькі добрыя. У пад’ездзе гэта як каштоўнасць свайго роду. Мне падабаецца, - говорит Дария, сотрудница Литературного музея Петруся Бровки, который находится как раз в этом доме. - Калі казаць пра гэты пад’езд, гэта можа ў нейкім сэнсе парушыць адчуванне аўтэнтычнасці, таму што гэта адзін са старажытных пад’ездаў у Мінску. Але мы жывем у XXI стагоддзі, не ў пачатку ХХ, і чаму б не ўбачыць тут нешта сучаснае? Шчыра кажучы, некаторыя працы мяне кранулі, я люблю фотаздымкі, таму ў мяне падымаецца настрой, калі іх бачу.

Сотрудница Литературного музея Петруся Бровки Дария говорит, что внешний вид подъезда поднимает ей настроениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Замечательно все получилось, у нас теперь самый красивый подъезд в Минске! - говорит хозяйка одной из квартир Галина. - Стало приятно и уютно. Недавно ко мне приезжали гости из Великого Новгорода, сказали, что подъезд их очень впечатлил.

А вот одна из посетительниц Литературного музея идею не оценила.

- Подъезд должен быть подъездом. Мне кажется, что все это лишнее, - высказала она свой взгляд на вещи.

Интересно, а что в соседнем подъезде? - подумали мы и заглянули в дом рядом. Все выглядит гораздо прозаичнее. Обычные, покрашенные до середины зеленой краской стены, с коричневыми перилами, а на подоконниках живые цветы. Хотя тоже чисто и аккуратно.

Дом на Карла Маркса - сам по себе достопримечательностьФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Важно, чтобы в подъезде в первую очередь было чисто, не было облупленных стен, а если стены при этом доставляют еще и эстетическое удовольствие, то это, конечно, хорошо, - заметила Елена, жительница этого дома. - У нас в подъезде всего четыре жилые квартиры. Ремонт делали своими средствами независимо от ЖЭСа. Стало аккуратнее, но об украшении речи не шло, потому что в условиях ограниченного бюджета это, скорее, излишество. Но если бы финансы не ограничивали, возможно, подумали бы пойти дальше и украсить подъезд.

Автор фото Вадим Качан вынашивал идею преображения подъезда еще с 2000-х годовФото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Дом на пересечении Карла Маркса и Ленина был построен в конце ХIХ - начале ХХ века как доходный - квартиры сдавались в аренду состоятельным людям. После революции здесь селилась партийная элита - Александр Червяков, Пантелеймон Пономаренко, Николай Голодед, а также писатели Цишка Гартный и Петрусь Бровка.