Мама 5-летней Софии с ДЦП: «До обеда я на работе, а после - с дочкой у психолога, логопеда, на ЛФК»

София была долгожданным ребенком в семье. Все говорило о том, что малышка будет здоровой: беременность без патологий, недолгие роды, высокая оценка по шкале Апгара. Но сразу после рождения малышка стала терять в весе: сосательный рефлекс девочки был слабый.

- Я находилась в состоянии отчаяния и обращалась ко всем врачам, которые приходили к нам в палату, но они лишь говорили, что я просто плохо стараюсь, - написала в своем письме с просьбой о помощи Оксана, мама Софии. - Уже дома мы наладили грудное вскармливание, и малышка стала потихоньку набирать вес.

У Сони был и тонус в конечностях. А к семи месяцам малышка попала на обследование в РНПЦ «Мать и Дитя», где врачи сказали, что у девочки серьезные проблемы со здоровьем. МРТ головного мозга показало: у Софии частичная атрофия головного мозга. Есть предположение, что это результат внутриутробной асфиксии.

- В семь месяцев София не сидела, не переворачивалась, плохо держала голову. А в год и два месяца ей поставили диагноз ДЦП. Сейчас в свои 5 лет Соня ходит. Но такой результат стоил нам большого труда. Дочка прошла курсы массажа, ЛФК, реабилитацию в Беларуси и за границей, занимается с дефектологом, соблюдает особую диету.

Пока что Соня не разговаривает и не всегда понимает обращенную к ней речь. Поэтому сейчас девочка проходит курсы реабилитации в бельгийской клинике "Атлантис". Следующая реабилитация назначена в январе, и на лечение не хватает 1800 евро.

- Я работаю на полставки инженером-энергетиком. До обеда я на работе, а после - с дочкой у психолога, логопеда, на ЛФК. Каждый день у нас расписан. С Софией мы живем вместе с моей мамой - она мне помогает, несмотря на свою инвалидность... По чуть-чуть, по крупицам София восстанавливается. Но нам нужна реабилитация.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в ЦБУ №514 Беларусбанка - г. Минск, ул. Сурганова, 47а; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X. Транзитный счет: BY35 AKBB 3812 0000 0009 2000 0000

Белорусские рубли: благотворительный счет BY97AKBB31340000074405320514 в центре банковских услуг 514/Операционная служба, бессрочный.

Российские рубли: благотворительный счет BY52AKBB31340000074435320514 в центре банковских услуг 514/Операционная служба, бессрочный.

Доллары: благотворительный счет BY55AKBB31340000070165320514 в центре банковских услуг 514/Операционная служба, бессрочный.

Евро: благотворительный счет BY67AKBB31340000074425320514 в центре банковских услуг 514/Операционная служба, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Вайдугова Оксаны Юрьевны для сбора средств на лечение Вайдуговой Софии Алексеевны.

Можно перечислить деньги на карточку Беларусбанка:

6711 7600 1661 9849. Срок действия: до 02/21. Владелец карточки: Вайдугова Оксана.

Можно также пополнить баланс номера МТС:

(8029) 509-24-67. Номер открыт на имя Вайдуговой Оксаны Юрьевны.

Контакты:

Оксана, мама Софии: (8029) 509-24-67.