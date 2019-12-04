«До райцентра и за день не добраться!»: почему деревеньку на Гродненщине забрали из одного района и передали в другой

Недавний указ президента об изменении границ трех областей Беларуси стал долгожданным и судьбоносным для одной маленькой деревушки на Гродненщине. Это Корытница, которая долгие годы была единственным населенным пунктом на левом берегу Немана, относящимся к Лидскому району. Другие соседние деревни принадлежат Дятловскому району - что совершенно логично. Дятлово - ближайший город, с которым есть хорошее транспортное сообщение. А Корытница, тем не менее, относилась к Лидскому району, который на той стороне Немана.

Более того, даже центр сельсовета - деревня Белица - тоже за рекой. А прямых путей ни в сельсовет, ни в райцентр от Корытницы нет. Еще несколько лет назад мост на ту сторону был - маленький деревянный. Правда, и по нему переправиться было не так просто из-за плохой грунтовой дороги, а осенью и особенно весной, во время паводка, - вообще почти невозможно. Но даже этого пути на «большую землю» не стало в феврале 2016-го, когда под напором воды и льда Неман снес почти новый деревянный мост.

Деревянный мост снес паводок. Фото: lidanews.by

Поэтому жители Корытницы, особенно с тех пор, как не стало моста, сами просили передать деревню от Лидского района Дятловскому. Да и местные власти понимали, что намного сократят затраты, если деревня отойдет тому городу, который гораздо ближе. Вот и начали готовить соответствующий указ - на днях он вступил в силу. Корытница со всеми жителями и подворьями сменила прописку, с 1 декабря «переехав» в Дятловский район. Однако пока только на бумаге.

- Пока все жители остаются прописанными у нас, - рассказали «КП» в Белицком сельсовете Лидского района. - Процедура еще не начиналась, и мы пока даже не знаем, как она будет проходить. Вообще, Корытница - маленькая деревня. Там зарегистрировано 25 хозяйств и 32 человека, но лишь около половины из них живут в деревне постоянно. Остальные приезжают на лето, или родственники забирают к себе престарелых сельчан. Среди жителей - практически все пенсионеры.

Деревня пустеет, здесь остались только пенсионеры. Фото: lidanews.by

Одна из старожилов Корытницы - 74-летняя Регина Александровна Корда. Новость о грядущей смене прописки она узнала от нас:

- Уже? Наконец-то! Да мы за это время и привыкли через реку добираться, а сейчас, выходит, надо отвыкать! - смеется бабушка. Добраться сельчанам до Лиды - например, в больницу, собес или исполком - за день не справиться, говорит Регина Александровна. Да и сделать это можно только один раз в неделю.

- Если дети с машинами, то конечно, проще - отвезут в любой день. А если нет - то в сельсовет, в Белицу на той стороне реки, можно доехать только по кругу и лишь в четверг, когда ходит автобус в Дятлово (в противоположную сторону от Белицы - ред.). А оттуда уже в Белицу. Там справишься и ждешь автобус, чтобы тем же путем вернуться назад - так и день прошел. Ну а если в Лиду ехать - то только с ночлегом.

По факту Корытницу и раньше обслуживал Дятловский район - оттуда приезжают и «скорые», и автолавки.

Бабушка помнит, как так оказалось, что ее деревня осталась одна за рекой - произошло это еще в то время, когда в послевоенные годы в Западной Беларуси начали формировать колхозы. Коллективизация вынудила сельчан перейти на другой берег.

- Было время паромом реку переезжали, а потом мост построили, но он долго не постоял. Мы просили новый построить, но слишком много надо денег. А сейчас уже нет ради кого строить - одни старики у нас остались.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Похожая ситуация - в Гомельской области. Здесь есть так называемая заречная зона Лоевского района. Не одна, а сразу несколько деревень, крупнейшая из которых - Карповка, оказались за широким Днепром. Попасть напрямую в райцентр сельчане могут напрямую через паромную переправу, но работает она по определенному графику и только до тех пор, пока не реке не станет лед. И в это время путь - только в объезд, а это около 150 км. Гораздо удобнее сельчанам добираться в соседний Гомельский район.