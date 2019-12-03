«Раньше сначала меняли хрусталик, а потом лазером убирали астигматизм. Сейчас все можно сделать одной операцией»

«У мамы катаракта - офтальмолог в поликлинике сказал: надо менять хрусталик. Ты же много писала об этом и, наверное, знаешь, сколько это будет стоить», - обратилась ко мне на днях подруга. Так как цены я знаю приблизительно, предложила зайти на сайт известной офтальмологической клиники и посмотреть, что к чему. Все оказалось не так просто: хрусталики разных моделей, моно- и бифокальные, с коррекцией астигматизма, с желтым фильтром - как разобраться, что тебе надо, особенно если разные опции заметно влияют на цену? «Нет у мамы астигматизма! И зачем ей этот желтый фильтр?» - заранее начинает экономить подруга. Думаю, многих, у кого уже обозначилась близкая перспектива лечения катаракты, интересуют подобные вопросы. С ними я обратилась к Павлу Беляковскому, главному врачу центра микрохирургии глаза «ВОКА».

Астигматизм есть почти у всех. Но многие узнают об этом только перед удалением катаракты

- Павел Васильевич, мы с подругой пытались понять, во сколько обойдется лечение катаракты, но обнаружили, что у искусственных хрусталиков есть свой “модельный ряд”. Проясните, пожалуйста, чем они отличаются.

- Во-первых, есть линзы монофокальные (которые обеспечивают идеальное зрение либо вблизи, либо вдали, а для другого фокусного расстояния будут нужны очки). Во-вторых мультифокальные (коррекция зрения вблизи и вдали), в том числе и трифокальные, которые корректируют зрение еще и на среднем расстоянии. Также недавно появились трифокальные линзы, которые еще корректируют и астигматизм. В том числе у нас есть премиум-модели интраокулярных линз (мультифокальные) поновее, 2018 - 2019 года, а есть постарше.

- Астигматизм же есть далеко не у всех?

- Практически у всех. Только у одних он бывает в пределах физиологической нормы, у других - выраженный. В зависимости от его степени решается, какой хрусталик ставить - обычный или корректирующий астигматизм.

- Кто решает, какой хрусталик выбрать - врач или пациент?

- Выбор за пациентом. Но перед операцией врач проводит с ним беседу и объясняет перспективы: если поставить обычный моно- или мультифокальный хрусталик и оставить высокий астигматизм как есть, он будет портить вам зрение. Пожелав удалить катаракту и улучшить свое зрение, вы же захотите получить максимум за свои деньги. И если у одного 100%-ное зрение после операции, а у другого 80%, сразу возникают вопросы: «Почему?» Просто один выбрал хрусталик, корректирующий астигматизм, а другой решил немножко сэкономить и поставить модель, которая его не корректирует.

- Раз астигматизм есть почти у всех, почему не все об этом знают?

- У многих он в пределах физиологической нормы. При выписке очков его даже могут не учитывать. К тому же в молодом возрасте при отсутствии катаракты и других проблем хрусталик сам нивелирует астигматизм. Но со временем, когда развивается катаракта, свой хрусталик удаляется и имплантируется плоский искусственный, который астигматизм не исправляет. Для всех линз - монофокальных, бифокальных, трифокальных - закон оптики един.

- Но после удаления катаракты зрение же все равно улучшится, несмотря на оставшийся астигматизм?

- Да. Но оно не будет максимально четким, как могло бы быть с астигматическим хрусталиком. Одно дело, если речь идет о бабушке, которая со зрелой катарактой сидела и почти не видела, а другое - люди в работоспособном возрасте, которым важно четкое зрение: водители, программисты, бухгалтеры и др.

- Какой есть выход у человека, который сделал выбор в пользу обычного хрусталика, остался с астигматизмом и хочет теперь его скорректировать? Очки?

- Очки будут причинять ему дискомфорт и головную боль. Выход - эксимерлазерная коррекция. Раньше так и делали две операции: сначала меняли хрусталик, а потом лазером убирали астигматизм. Сейчас можно убрать все одной операцией. Здесь дело даже не в цене, а в комфорте, экономии времени.

- Услышав диагноз «астигматизм», люди, которые не подозревали о нем, требуют подтверждений?

- Для них это, как правило, сюрприз. Человек родился с астигматизмом, жил с ним, он ему мешал. «Какой астигматизм? - возмущаются пациенты. - Я водитель! Я стрелок!» Ему показывают результаты обследования, объясняют. Если это не убеждает, после операции по замене хрусталика они уже все сами видят и идут вторым этапом на лазерную коррекцию.

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Вторичная катаракта хрусталика не касается

- Люди часто меняют хрусталик до появления катаракты, чтобы улучшить зрение. Это тоже комплексный подход: и катаракты уже не будет, и очки не нужны…

- Да, таких людей все больше и больше. И при правильном выборе интраокулярных линз можно одной операцией решить все проблемы - скорректировать зрение вдаль и вблизи и устранить астигматизм.

- Что такое вторичная катаракта? И как ее лечат?

- Есть так называемая вторичная катаракта, но непосредственно с хрусталиком она не связана. Это не помутнение хрусталика и не заболевание как таковое. Дело в том, что, когда собственный хрусталик удаляют, остается его капсулярная сумка. В нее имплантируется искусственный хрусталик. Он же должен быть зафиксирован в определенном положении.

Современные искусственные хрусталики не мутнеют, не видоизменяются, и, как следствие, такой катаракты быть не может. Но капсулярная сумка, в которую имплантируется искусственный хрусталик, может подвергаться изменениям с течением времени. Помутнение и уплотнение (фиброз) задней капсулы хрусталика - это и есть так называемая вторичная пленчатая катаракта, которая безболезненно и быстро удаляется лазером. Разумеется, не вся капсула - в ней лазером формируется окно, и этого достаточно, чтобы человек опять получил качественное зрение.

- Может ли катаракта быть связана с глаукомой?

- Некоторые формы катаракты при своем формировании могут повышать внутриглазное давление, что приводит к образованию глаукомы. А потеря зрения, связанная с глаукомой, к сожалению необратима. Поэтому людям с диагнозом «глаукома» необходимо чаще наблюдаться у офтальмолога и своевременно оперировать катаракту. Ведь в период формирования катаракты из-за мутных оптических сред и сниженной визуализации не всегда есть возможность точно определить наличие или отрицательную динамику параллельно развивающихся заболеваний глазного яблока.

Без желтого фильтра может быть больно смотреть на белый снег

- Для чего в некоторых хрусталиках есть желтый фильтр? Это что-то вроде солнцезащитных очков?

- Желтый фильтр - это дополнительная защита сетчатки глаза от лучей синего спектра. Интраокулярные линзы с желтым фильтром улучшают и цветопередачу, и контрастность изображения, и четкость зрения, уменьшают блики.

Со временем естественный хрусталик человека приобретает желтоватый оттенок - сетчатка глаза защищается естественным образом, и головной мозг привыкает к слегка приглушенным тонам. Удаляя катаракту, мы убираем этот естественный фильтр, привычный теплый оттенок исчезает. Некоторые пациенты жалуются потом, что не могут зайти в ванную, где белый кафель, - слишком ярко для глаз, а зимой, когда снег вокруг, вынуждены носить затемненные очки. От таких побочных эффектов и спасает желтый фильтр. Его нельзя добавить потом, когда искусственный хрусталик уже установлен, - или сразу имплантировать линзу с желтым фильтром, или со временем менять. Поэтому перед удалением катаракты врач беседует с пациентом, рассказывает обо всех нюансах выбора линз. Этой операцией вы формируете себе всю последующую жизнь.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как сегодня удаляют катаракту?

На роговице делают микроскопический разрез - 2 - 2,2 мм. Через него вводят специальный наконечник хирургического аппарата, которым дробится хрусталик и удаляется эмульсифицированная масса. Через этот же микроразрез вводится искусственный хрусталик. Он эластичный и может менять свою форму. В капсулярной сумке он самостоятельно разворачивается. Разрез сразу закрывается с помощью специального раствора, поэтому не требует швов.