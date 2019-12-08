«Года три были «качели», но сейчас кайфую от трезвости»: откровения бывшей наркоманки

…Перед тем как зайти в палату, где лечатся ВИЧ-инфицированные, надеваю халат и маску. Это требование в Минской городской инфекционной больнице соблюдается, чтобы уберечь пациентов с ослабленным иммунитетом от нежелательных инфекций. Точно так же входят в эти палаты и врачи.

Людмила Дымель, заведующая отделением оппортунистических инфекций, где лечатся люди с ВИЧ, заглядывает в один бокс, другой - никто из пациентов не соглашается пообщаться с журналистами даже анонимно. Единственный, кто дал добро, попросил: «Никаких фотографий».

Пациенты не хотят общаться с журналистами и фотографироваться.Фото: Раиса ЮДИНА

«Это святая женщина. Если б не она, я бы сгорел…»

Я присаживаюсь на краешек кровати, на которой сидит Роман. В больницу попал в тяжелом состоянии с пневмонией. Сейчас выглядит вполне здоровым. В трехместной палате - ни книжек с газетами на тумбочках, ни бутылок с водой. Приносить гостинцы некому.

- Мать живет в Украине. Я не могу пока к ней поехать - после освобождения из тюрьмы надзор, надо отмечаться. Здесь у меня есть дядька, я ему звонил - он даже не приехал. У него свои дела, семья, - спокойно, без надрыва рассказывает Роман. - Я узнал про свой диагноз в 2003-м. Сразу мысль о суициде - молодой еще был… Потом подумал: люди же живут…

37-летний мужчина не скрывает, что с молодости увлекался наркотиками, которые довели его до тюрьмы. Отсидел 4,5 года, месяц побыл на свободе. К наркотикам, по его словам, больше не прикасался, но начал сильно пить.

- Докатился до того, что воспаление легких началось, упала иммунка очень сильно. Так плохо было, что терял сознание. Сам себе вызвал «скорую», - вспоминает он недавние события. - Вот эта женщина (Роман смотрит на Людмилу Борисовну. - Ред.) - она святая, ей при жизни надо ставить памятник. Она меня поставила на ноги. Приехал сюда еле живой. Если б не она, меня бы не было, сгорел бы от температуры. Потому что жил на улице, в подвалах где-то ночевал, лекарства забывал пить.

- А вам сейчас есть куда вернуться?

- Честно сказать - нет. Меня привязали к бомжатнику на Ваупшасова (дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства - здесь дают ночлег тем, кому некуда податься. - Ред.). Но не знаю, что делать и что дальше...

- Пациенту заменили терапию - он принимает одну таблетку в сутки. Это удобно и позволяет соблюдать приверженность лечению, - комментирует врач. - Уровень иммунитета в настоящее время у него хороший, вирусная нагрузка не определяется. Угрозы жизни нет, и для окружающих он не заразен. Мы привлекаем максимальное количество социальных служб, чтобы этого человека не потерять. С ним работал человек из организации «Позитивное движение», оставил ему контакты, чтобы в сложных ситуациях было куда обратиться. С оформлением документов, временной регистрацией ему помогли уже, но с постоянным жильем сложности...

После того как жизнь чуть не оборвалась, Роман готов окончательно исправиться:

- Конечно, есть желание что-то поменять! Жить хочется. Работу найти, восстановиться в этой жизни.

- Держитесь! - говорю ему на прощание. - Все будет хорошо. Может, еще повезет хорошую женщину встретить.

На лице Романа наконец-то появляется улыбка:

- Вот если б встретил такую, как Людмила Борисовна!..

Госпитализируют ВИЧ-инфицированных в инфекционную больницу в особо сложных случаях. Здесь им обеспечено круглосуточное наблюдение.Фото: Раиса ЮДИНА

«Пациенты разные. Некоторые из них не имеют паспортов и средств к существованию»

- Они очень благодарные люди, - говорит врач, когда мы выходим из палаты. - Есть с тяжелыми состояниями, непредсказуемые, могут вести себя как-то странно. Но в основном они ценят ту помощь, которую им оказывают. Иногда возвращаются повторно. Как блудные дети - понимают, что их здесь не осудят.

В отделение помощи больным ВИЧ попадают пациенты со всей Беларуси. Здесь пока 20 коек. Поэтому госпитализируют в особо сложных случаях - на продвинутых стадиях заболевания либо с инфекциями, сепсисами и другими сопутствующими болезнями, которые на фоне иммунодефицита протекают очень тяжело и требуют специализированной многопрофильной помощи.

Заведующую отделением Людмилу Дымель пациенты боготворят.Фото: Раиса ЮДИНА

- Сейчас в нашем отделении находятся пациенты с поражением центральной нервной системы, легких, гепатитами и циррозами печени, а также те, кому требуется более ювелирный подбор терапии, более сложные схемы лечения, - поясняет Людмила Борисовна. - Контингент очень разный. Есть люди успешные, которые попали сюда ввиду поздней диагностики. Есть те, кто нуждается в дополнительной социальной помощи. Многие не имеют паспортов и средств к существованию. Некоторые без одежды даже поступают…

В коридоре больных не увидишь - из каждой палаты есть отдельный выход на улицу.Фото: Раиса ЮДИНА

«Уже шестой год, как я чистая. Сейчас я кайфую от трезвости»

Среди ВИЧ-инфицированных много наркоманов со стажем. После приема у врача в инфекционной больнице такие пациенты часто направляются на прием в другой кабинет, где с ними говорят те, кто сам прошел через этот ад.

Лена (имя изменено по ее просьбе) - одна из них. У этой хрупкой красивой женщины в белом халате такая история, о которой в новой жизни лучше бы забыть. Но она ее рассказывает снова и снова, чтобы помочь спастись другим:

- Статус ВИЧ у меня официально с 2001 года, мне 20 лет еще не было. Я употребляла наркотики, часто бросала терапию, постоянно были проблемы со здоровьем: туберкулез, язвы, из больниц не вылезала… О своем диагнозе не распространялась. В начале 2000-х даже среди наркоманов за спиной шептались: «А, она спидозная, не будем с ней мутить».

- Что-то случилось, из-за чего вы перестали употреблять наркотики?

- У всех наркоманов наступает какое-то дно - когда дальше или смерть, или тюрьма, или начинаешь менять что-то в жизни. Я потребляла наркотики больше 15 лет. Проблемы уже с милицией начались. Пока были «медленные» наркотики (героин, метадон, мак), еще как-то работала и училась. Когда начались психотропные - «соли» эти - там уже мозг конкретно плавится. Я ушла с работы, не могла общаться с людьми, полностью шизоидное состояние. От них очень быстро начинается мания преследования у многих, люди начинают вытворять такие вещи, что не укладывается в голове - они не контролируют себя, не понимают, что делают…

И тут я встречаю своего хорошего знакомого, который пропал на какое-то время. Он рассказывает про реабилитационный центр - мол, реально это работает…

Уже шестой год пошел, как я чистая. Первый год в реабилитационном центре был ад. Потом поняла: если я сейчас вернусь домой, к прежнему окружению, не смогу удержаться - и ничем хорошим это не закончится. А со здоровьем у меня было все очень печально. Когда выходила из реанимации с туберкулезом и уже хорошо себя чувствовала (это было до реабилитационного центра), у меня уровень СД-4 клеток, которые борются за иммунитет, был 28. Притом что у здорового человека их не менее 500. Сейчас у меня около 300 клеток. Не очень быстро, но они растут.

Тем, кто принимает антиретровирусную терапию, надо постоянно сдавать анализы. Некоторых больных приходится уговаривать и чуть ли не за руку приводить на обследование.Фото: Раиса ЮДИНА

- Вы общаетесь с людьми, которых надо убедить не отказываться от терапии. Какие методы убеждения действуют лучше?

- Я рассказываю свою историю - тогда они более открыто говорят о своих проблемах. Мы как связующее звено между пациентом и врачом. У наркопотребителей не всегда есть понимание, что надо по часам каждый день принимать таблетки, чтобы был эффект от терапии. Поэтому некоторых приходится брать под контроль. Советуем поставить будильник, кому-то сами звоним с напоминанием, кого-то берем за руку, чтобы пришел сдать анализы. Звоним родителям, общаемся, чтобы близкие тоже принимали участие. Поддержка очень важна на первом этапе.

В организации «Позитивное движение» я работаю с ВИЧ-инфицированными и наркопотребителями. Тестируем их анонимно, выдаем шприцы, гуманитарную помощь. Туда можно просто прийти попить чаю, что-то поесть, получить консультацию врача, юриста и просто пообщаться.

И врачи, и волонтеры из общественных организаций стараются убедить проблемных пациентов отказаться от опасных привычек.Фото: Раиса ЮДИНА

- А у самой рука ни разу не дрогнула, когда шприц держите?

- Нет. Было такое, когда только вернулась домой. Я заболела, надо было сделать укол. Мама говорит: «Давай сама». А у меня руки колотятся. Сейчас я уже совершенно спокойно к этому всему отношусь. А несколько лет после реабилитационного центра, когда сама не пила, бросила даже курить, не могла находиться на застольях со спиртным. Сейчас могу спокойно сидеть в компании, где выпивают, и у меня нет желания употребить… До трех лет были эти «качели», когда все очень сложно. Сейчас я кайфую от трезвости. Нет мыслей и желаний в стрессовых ситуациях облегчить боль с помощью наркотиков.