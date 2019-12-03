Сергей Михалок выпустил второй альбом «Эдельвейс» своего сайд-проекта Drezden

Когда Сергей Михалок объявил, что у него появился еще один проект Drezden, причем в модной сейчас манере электронной музыки 80-х, многие подумали, что он шутит. Уж очень это непохоже на все, что делал до этого артист. Оказалось, после первого альбома Сергей и не думал останавливаться на экспериментах. Прошел год. Публичных выступлений группы Drezden не было, зато они активно нарабатывали новый материал. 3 декабря в свет вышел уже второй альбом «Эдельвейс», а заодно объявили даты первых концертов группы. 23 февраля следующего года премьера состоится на сцене минского Falcon Club, причем билеты уже в продаже! Более того, с 3 декабря по 7 декабря действует система early bird tickets – то есть билеты можно приобрести дешевле на kvitki.by - за 28,50 руб.

В «Эдельвейс» вошло 11 песен, от которых у вас наверняка возникнет ощущение «когда-то я уже слышал похожее» - ну, если вы старше 40, конечно. Сведением и мастерингом альбома занимался Виталий Телезин, а запись альбома проходила на его киевской студии «211». Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие сын артиста Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).

Тур Drezden включает пока Беларусь и Украину.

Как заявляет сам Михалок, Drezden - эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle, модной в прошлом веке. «Эдельвейс», как и в предыдущий альбом наполнен игрой слов и образами, которые понятны прежде всего Михалку – а вы уже решайте сами, сможете ли их разгадать.

Cергей Михалок с автором клипа Каролиной Поляковой.

На заглавный трек «Эдельвейс» сняли видео, премьера которого состоялась совсем недавно. Автором клипа стала белорусский режиссер Каролина Полякова. Кстати, просмотры видео «Эдельвейс» приближаются к отметке в 2 миллион на YouTube.

КСТАТИ

Любители прежнего творчества Сергея Михалка также не будут обижены - 29 декабря «Ляпис-98» по уже устоявшейся традиции дает новогодний концерт на сцене Prime Hall. Правда, все билеты уже проданы.