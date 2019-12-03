2019-12-03T13:47:22+03:00
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КП Беларусь

Тимур Батрутдинов - о Минске: «Люди озираются по сторонам и говорят, что все хорошо!»

Резидент Comedy Club в большом видеоинтервью поделился впечатлением о родной стране и о белорусской столице [видео]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Тимур Батрутдинов приезжал в Минск весной этого года с коллегами по Comedy Club. Фото: instagram.comТимур Батрутдинов приезжал в Минск весной этого года с коллегами по Comedy Club. Фото: instagram.com
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Запись беседы с Тимуром «Каштаном» Батрутдиновым появилась на Youtube-канале «А поговорить?». Ведущая Ирина Шихман спросила у юмориста:

- Коль уж ты ездишь по разным городам, у них же, как правило, одни и те же проблемы. Какие?

Батрутдинов ответил, что по всей России люди называют уродливые торговые центры, построенные с нарушениями всех правил и норм или перестроенные из бывших водонапорных башен и тюрьм. А еще – «уникально разбитые дороги»:

- Буквально в каждом городе, исключая города, в которых проходила Олимпиада, - это ужасно!.. Я разговариваю с местными людьми. У меня даже есть список вопросов: где стоят проститутки, какое самое уродливое здание и какая самая разбитая дорога? Тогда говорят: ой, у нас все дороги разбитые. Ну, прям самая. Да все самые разбитые. И Батрудов [персонаж миниатюр Батрутдинова, вечный кандидат в депутаты – Ред.] говорит: «Виновные за все колдобины будут выбоины!»

- Есть люди, которые говорят: «А у нас все хорошо»? – уточнила Ирина Шихман.

- Есть. В Минске так говорят. Я прям реально не знал, что сказать. Это не Россия, конечно. Никто не признается, даже один на один. Все хорошо у нас, [говорят], озираясь на всякий случай.

Тимур Батрутдинов: почему все уходят с ТНТ, и кто победит в Плане Б. Источник: шоу "А поговорить?"

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