Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил юбилей в компании с композитором Игорем Николаевым

Автор пугачевского «Айсберга» Игорь Николаев поздравил премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с днем рождения.

1 декабря глава белорусского правительства отметил свой 50-летний юбилей. Об особых празднованиях не сообщалось, однако в социальных сетях появились интересные фотографии.

В частности, известный российский композитор Игорь Николаев, автор огромного количества хитов Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, разместил на своей странице в Instagram пост с фото и поздравлениями.

На первом фото композитор запечатлен стоящим между Сергеем Румасом и его супругой Жанной. На втором фото Николаев оставляет памятный автограф для Сергея Николаевича и Жанны Леонидовны. Судя по геолокации, встреча премьера и композитора происходила в Полоцке.

Автор хита "Дельфин и русалка" признался в любви к Беларуси. Фото: соцсети.

Пост Николаев сопроводил искренней подписью (орфография и пунктуация автора): «Поздравляю Премьер-Министра Республики Беларусь Сергея Николаевича Румаса с Большим Юбилеем!!! 50!!! Дорогие Жанна и Сергей! Спасибо за замечательный вечер! Счастья Вам и Вашей большой и дружной семье! Мира и процветания Беларуси, которую я очень люблю».

Маэстро Игорь Николаев оставил памятный автограф. Фото: соцсети

Фотографии получили тысячи лайков. Фолловеры Николаева не только поздравляли премьера Беларуси с юбилеем, некоторые из них, кроме прочего, отметили, что супруга главы правительства внешне похожа на актрису Наталью Бочкареву, снимавшуюся в известном ситкоме «Счастливы вместе».