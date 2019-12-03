2019-12-03T14:30:36+03:00
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КП Беларусь

Вера Полякова с сыном слетали поздравить дочь Киркорова Аллу-Викторию с восьмилетием

Что подарила супруга главы белорусского МИД наследнице короля российской эстрады, осталось неизвестным, но, судя по фото в соцсетях, праздник удался
Виктор ПАЖИТОК
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Вера Полякова с сыном поздравила дочь Филиппа Киркорова с восьмилетием. Фото: соцсети.Вера Полякова с сыном поздравила дочь Филиппа Киркорова с восьмилетием. Фото: соцсети.
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Дружба короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова с семьей главы белорусского дипломатического ведомства Владимира Макея стала известна широкой публике не так давно.

Напомним, 22 сентября Филипп Киркоров неожиданно появился в Минске, где на сцене концертного зала праздновала свой день рождения супруга Владимира Макея актриса Вера Полякова.

Спустя месяц она посетила юбилейный вечер композитора Игоря Крутого, который с аншлагом прошел в «Минск-Арене». Тогда в соцсетях актриса поблагодарила принимавшего участие в концерте Филиппа Киркорова за приглашение.

На днях актриса вновь поделилась в своих социальных сетях личными фото и видео, на этот раз с празднования дня рождения дочери Филиппа Киркорова, которое состоялось в Москве 1 декабря.

На праздновании собрался весь цвет российской сцены. Фото: соцсети.

На праздновании собрался весь цвет российской сцены. Фото: соцсети.

Вечеринку, которая прошла в стилистике «Аладдина», посетил, кажется, весь цвет российского шоу-бизнеса. Вместе с детьми поздравить изменницу с восьмилетием пришли Ани Лорак, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Эвелина Бледанс, Александр Ревва. Среди приглашенных также была супруга пресс-секретаря президента России фигуристка Татьяна Навка.

Вера Полякова с Александром Реввой и Сергеем Лазаревым. Фото: соцсети.

Вера Полякова с Александром Реввой и Сергеем Лазаревым. Фото: соцсети.

Судя по фотографиям, которыми поделилась Вера Полякова, атмосфера была действительно сказочной. Актриса разместила несколько снимков. На фото она в переливающейся камнями диадеме, а сын Артем - в восточном тюрбане.

Вечеринка прошла в стиле "Аладдин". Фото: соцсети.

Вечеринка прошла в стиле "Аладдин". Фото: соцсети.

На память о дружеской встрече в их семейном альбоме остались фото не только с Филиппом Киркоровым и его детьми, но и с топовыми артистами российской сцены Сергеем Лазаревым, Александром Реввой и Ани Лорак.

Сын Веры Поляковой и Владимира Макея Артем с певицей Ани Лорак. Фото: соцсети.

Сын Веры Поляковой и Владимира Макея Артем с певицей Ани Лорак. Фото: соцсети.

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