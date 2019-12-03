2019-12-03T14:30:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко в Сербии хотели встречать эскортом истребителей МиГ-29, но обошлись хлебом-солью на земле

Из-за плохой погоды действо в воздухе пришлось пришлось отменить, зато угощение президенту понравилось: "Как наш!" [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лукашенко в Сербии собирались встречать эскортом истребителей МиГ-29. Фото: БелТА.Лукашенко в Сербии собирались встречать эскортом истребителей МиГ-29. Фото: БелТА.
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Александр Лукашенко вылете в Сербию еще 2 декабря после обеда. Для полета был выбран не топовый президентский Boeing 767, а предыдущий самолет - Boeing 737-800, который недавно вернулся с обслуживания из немецкого Гамбурга.

Сербская сторона решила удивить президента Беларуси - белорусский «борт №1» в воздушном пространстве Сербии хотели сопровождать с помощью эскорта из трех истребителей МиГ-29. В начале года также встречали Путина. Однако из-за плохих погодных условий воздушный эскорт был отменен.

Зато прямо у трапа Александра Лукашенко лично встретил президент Сербии Александр Вучич. Мужчины обнялись, а хлебом-солью их угощали сербские дети.

- Можно я еще? - спросил Лукашенко, отщипывая хлеб. - На наш похож.

Из аэропорта все поехали сразу к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда. Мемориал был открыт в 1954 году к 10-летию освобождения города. К этому моменту уже стемнело, к тому же зарядил сильный дождь. У мемориала оба президента возложили венки. Интересно, что во время церемонии над Лукашенко охранник держал зонт, Вучич справлялся без помощников. Правда, позже Лукашенко взял Вучича под свой зонт.

Во время церемонии над Лукашенко охранник держал зонт, Вучич справлялся без помощников. Кадр БелТА.

Во время церемонии над Лукашенко охранник держал зонт, Вучич справлялся без помощников. Кадр БелТА.

Александр Лукашенко также оставил запись в книге почетных гостей на белорусском языке:

«У год святкавання 75-й гадавiны вызвалення Беларусi i Сербii ад фашысцкiх захопнiкаў мы нізка схіляем галовы перад подзвігам герояў, аддаўшых свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашых краін, за мірную будучыню дзеля нашчадкаў. Шчыра дзякуем сербскім сябрам за руплівае захаванне памяці аб слаўных сынах беларускай зямлі, якія загінулі, вызваляючы Сербію ў гады Другой сусветнай вайны»

- Мы не могли с тобой сюда не приехать, - сказал Лукашенко Вучичу.

Лукашенко взял Вучича под свой зонт. Кадр БелТА.

Лукашенко взял Вучича под свой зонт. Кадр БелТА.

Вечер президенты завершили неформальным ужином.

На следующий день во Дворце Сербии начались официальные переговоры. Главная тема - наращивание товарооборота. Александр Вучич в недавнем интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил:

- Мы должны работать и пытаться поставить перед собой цель, чтобы товарооборот достиг цифры в $500 миллионов долларов.

Пока до этих показателей очень далеко - за 2018 год товарооборот составил всего 148 миллионов, в 2019 году будет не больше. Улучшить ситуацию хотят за счет увеличения поставок в Сербию БелАЗов и МАЗов, развитии там сборочных производств, а еще за счет сотрудничества в сфере металлургии.

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