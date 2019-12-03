Шесть часов общения с врачами и мастер-класс по разумным тратам: в Минске прошел конгресс МАМА PRO

Более 500 участников собрались 30 ноября в минском отеле «Виктория-Олимп», чтобы пройти бесплатное обучение на курсах «профессиональных» родителей в Академии честного материнства - однодневной школы, где в интенсивном формате рассказывали о самых острых и волнующих родителей темах. Основной курс студенты изучали с главной сцены мероприятия, где на протяжение шести часов проходило ток-шоу с участием топовых спикеров в вопросах здоровья и гармонии молодой семьи. Гости конгресса могли свободно задавать волнующие их вопросы любому эксперту - от заведующего родовым отделением современного родильного дома до таких узких специалистов, как врач-флеболог или врач-дерматолог.

Все учебные курсы на конгрессе также были интерактивными. Молодые родители с увлечением проходили через каждую площадку на мероприятии и получали отметки в свои «студенческие зачетки», отвечая на вопросы экспертов о воспитании и уходе за малышами. Отвлечься от изучения огромного количества полезной информации можно было всей семьей в кулинарной школе здорового питания от «Темы» и «Растишки». Мамы и папы смогли немного расслабиться и в свободном формате обсудить важные темы родительства на релакс-курсе от бренда «Святой Источник Светлячок». Своими историями материнства со студентками курса честно поделились известные белорусские мамы, среди которых были Ольга Барабанщикова, Лариса Пекурова, Ольга Никифорова и Александра Герасименя.

Молодым отцам, которых на мероприятии было немало, предлагали проверить свои навыки разумного подхода к денежным тратам на курсе «честного шоппинга» от гипермаркетов «Гиппо» и «Белмаркет». Мужчин учили составлять список необходимых товаров для новорожденных - от банальных подгузников до назальных аспираторов, которые многие будущие папы видели впервые. К слову, контроль за расходами и финансовая безопасность молодой семьи заняла важное место в программе обучения Академии.

- Многие молодые родители не всегда до конца осознают, какие финансовые затраты их ждут с появлением малыша. Приходится учиться на собственных ошибках, что неизбежно ведет к еще большему увеличению расходов. Мы хотим помочь молодым семьям научиться грамотно вести семейный бюджет и экономно распоряжаться своими финансами. В этом нам поможет проект, который сегодня мы запустили совместно с MAMA PRO и Visa - платежная карточки «Матуля», созданная специально мамами для мам, - рассказывает Александр Плитко, заместитель председателя правления Банка Дабрабыт.

Выпускники Академии в качестве диплома получили сертификаты первых обладателей платежной карточки «Матуля», которая позволит родителям существенно экономить свои регулярные расходы. Для владельцев карточки была разработана система бонусов и скидок на практически все виды необходимых родителям расходов - от детских магазинов до медицинского обслуживания. Сейчас в партнерской программе участвуют восемь организаций, но создатели проекта будут постоянно пополнять этот список и делать его разнообразным. Оформлять и обслуживать карточку банк будет бесплатно.

В этом году на конгрессе обучали не только молодых родителей, но и врачей, которые с ними работают. Более 50 профессиональных медиков изучали современные методики коммуникации с пациентами, коллегами и СМИ. Врачам рассказали также об основах SMM, медицинского блоггинга и создания личного бренда.

- Меня радует, что сейчас так много врачей, которые осознают, что их профессия обладает большим потенциалом и не ограничивается личным приемом пациентов в кабинете. На конгрессе мы начали работу по новому направлению нашего проекта - клубу медицинских экспертов «Доктор PRO», - рассказывает Диана Мардас, основательница проекта MAMA PRO. - Все прошедшие сегодня обучение врачи автоматически станут членами клуба и смогут в дальнейшем сотрудничать с нашим проектом. Отличники курса уже во время конгресса получили предложение о сотрудничестве - участие в съемках нового сезона видеороликов для мобильного приложения MAMA PRO.

Активные участники клуба «Доктор PRO» также смогут регулярно посещать зарубежные конференции и стажировки благодаря системе грантов от партнеров проекта. Первый такой грант бренд Bella Baby Happy анонсировал уже на самом мероприятии. Он будет распределен между членами экспертного клуба в 2020 году по результатам участия в мероприятиях проекта и разработке обучающих комплексов для мобильного приложения MAMA PRO.

В третий раз республиканский конгресс MAMA PRO собрал сотни родителей, которые хотят осознанно подходить к вопросам воспитания и здоровья своих детей. Многие из них стали уже постоянными участниками и ждут новой возможности получить актуальную и полезную информацию от авторитетных спикеров.

- Во время второй беременности мне хотелось, чтобы все прошло идеально. С первого дня декрета я начала изучать информацию везде, где это было возможно. В прошлом году я впервые посетила конгресс MAMA PRO и поняла, что здесь собираются лучшие спикеры в области акушерства и педиатрии, - поделилась своими впечатлениями Валентина, участница конгресса. - В этом году я решила, что обязательно пойду еще раз, уже вместе со своей малышкой. Я считаю, что учиться нужно постоянно - тогда беременность, роды и материнства будут максимально легки, приятны, принесут положительные эмоции и воспоминания.

СПРАВКА

Республиканский конгресс MAMA PRO впервые прошел в Минске в 2017 году. После позитивной обратной связи конгресс объездил с лекциями все города Беларуси, а спустя год вновь собрал родителей для общения с топовыми врачами в формате открытого диалога. Общение с мамами и их мнения и потребности легли в основу новых проектов MAMA PRO - оупен-классов для активных отцов ПАПА PRO, интернет-портала для современных родителей Mamapro.by, мобильного приложения MAMA PRO и масштабного проекта подарочных коробок MAMA PRO с вещами для мамы и малыша в роддомах Минска.