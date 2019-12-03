2019-12-03T16:57:03+03:00
Минск
КП Беларусь

«Беспощадная белорусская реконструкция»: переделка кинотеатра «Москва» в Минске вызвала бурные обсуждения

Фасад здания кинотеатра, открытого почти 40 лет назад, планируют полностью изменить [фото]
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Новый фасад здания сделают из стекла и металла. Фото: "Минск-Новости"Новый фасад здания сделают из стекла и металла. Фото: "Минск-Новости"
Изменить размер текста:

Речь идет о глобальных переменах: в кинотеатре планируют сделать несколько залов и полностью изменить облик здания.

Новый фасад здания хотят сделать из прозрачного стекла и металлических конструкций, сообщает агентство «Минск-Новости» . А снаружи по планам разместится пешеходная площадь с местами отдыха и скульптурная композиция.

Между тем идея обновления внешнего вида понравилась не всем: часть белорусов уверена, что облик здания нужно сохранить. Чтобы добиться этого, в интернете запустили петицию против реконструкции кинотеатра . За четыре дня она собрала почти 1000 подписей.

Кинотеатр реконструировали 5 лет назад, на этот раз здание ждет глобальное обновление. Фото: "Минск-Новости"

Кинотеатр реконструировали 5 лет назад, на этот раз здание ждет глобальное обновление. Фото: "Минск-Новости"

- Здание кинотеатра является одним из ярчайших примеров советского брутализма в Беларуси и одним из символов города, - пишут авторы петиции. - Витраж кинотеатра входит в Государственный список историко-культурных ценностей и является памятником искусства (Постановление Совета министров Республики Беларусь 14.05.2007 №578). Уникальность витража заключается в композиции со зданием. При нарушении изначального архитектурного проекта ценность витража теряется, а план реконструкции выглядит как издевательство над ним, как и над самим зданием. После реконструкции пострадают также и фонтаны на прилегающей территории - от них было решено избавиться.

Чтобы сохранить внешний вид «Москвы», авторы петиции просят изменить план реконструкции кинотеатра и внести его в Список историко-культурных ценностей. Сбор подписей закончится 5 декабря, после чего их направят в Минский горисполком.

Против реконструкции здания за несколько дней собрали уже почти 100 подписей. Фото: "Минск-Новости"

Против реконструкции здания за несколько дней собрали уже почти 100 подписей. Фото: "Минск-Новости"

Тем временем белорусы обсуждают новый проект кинотеатра в соцсетях. Многие высказываются за изменение плана реконструкции. Однако есть и те, кто считает старое здание «ужасным».

- Беспощадная белорусская реконструкция добирается до кинотеатра "Москва". Я переживаю. Так скоро весь Минск остеклят, оставив место только для пластиковых окон и бежевой плитки, - пишет одна из пользователей Фейсбука.

- Давно пора этот ужас убрать. Но и новый проект не айс, - отвечает ей один из комментаторов.

А на замечание автора поста о том, что это памятник модернизма, он говорит, что «у нас их слишком много».

- Но я согласен, я бы начал убирать эти ужасы с библиотеки. А кинотеатр пока мог бы и пожить, сам развалится.

- Этот памятник модернизма больше на крематорий похож, - добавляет другой комментатор.

- Минские власти понимают реконструкцию радикально: "снесли старое - построили новое". Советский кинотеатр "Москва" хотят превратить в стеклянное супрематическое уродство. Боже, какое же это убожество! - делится своим мнением еще один пользователь Фейсбука.

КСТАТИ

Кинотеатр «Москва», открытый в 1980 году, стал первым широкоформатным кинотеатром в стране. Причина этому простая: он строился как фестивальный - именно здесь до сих пор проходят многие показы кинофестиваля «Лістапад». Пять лет назад его уже реконструировали. Тогда основательно обновили внутреннюю часть здания: обновили интерьер, поменяли кресла и так далее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина
Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед
Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»
В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем
Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать
На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы
6 декабря Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным
В Барановичах мужчина не хотел идти на работу и решил «заминировать» завод
В Минске пассажиру, желавшему купить билет, водитель автобуса показал фигу
Президент Сербии Вучич: «Надо увеличить товарооборот с Беларусью до $500 млн»
Во вторник в Минске разыграют крупные призы
Погода в Беларуси: декабрь будет теплее обычного
Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч» и обошел Роналду
Смертельное ДТП в Минском районе: отбойник прошил Renault насквозь, водитель погиб
Мужчина, ранее судимый за убийство и разбой, застрелил из ружья родного брата
Брестской, Гродненской и Минской областям президентским указом сократили площади
«Председателем был 3 года, а грозит - 15»: в Витебске на скамье подсудимых бывший глава Браславского района с супругой
В Светлогорске мама-декретница с подружкой спрятала в коляске с ребенком товаров на 300 рублей и попыталась сбежать
В Гродно у пенсионерки в черную пятницу украли в ТЦ таксу в комбинезоне
Курс валют в Беларуси 2 декабря: доллар и евро продолжили рост, а вот рубль - остановился
Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов США и НАТО
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца в Бресте
Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ
Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»
За выходные на Гомельщине два человека погибли на железной дороге
Взятки - до $868 тысяч. КГБ завершил предварительное расследование дела экс-охранника президента Андрея Втюрина