«Беспощадная белорусская реконструкция»: переделка кинотеатра «Москва» в Минске вызвала бурные обсуждения

Речь идет о глобальных переменах: в кинотеатре планируют сделать несколько залов и полностью изменить облик здания.

Новый фасад здания хотят сделать из прозрачного стекла и металлических конструкций, сообщает агентство «Минск-Новости» . А снаружи по планам разместится пешеходная площадь с местами отдыха и скульптурная композиция.

Между тем идея обновления внешнего вида понравилась не всем: часть белорусов уверена, что облик здания нужно сохранить. Чтобы добиться этого, в интернете запустили петицию против реконструкции кинотеатра . За четыре дня она собрала почти 1000 подписей.

Кинотеатр реконструировали 5 лет назад, на этот раз здание ждет глобальное обновление. Фото: "Минск-Новости"

- Здание кинотеатра является одним из ярчайших примеров советского брутализма в Беларуси и одним из символов города, - пишут авторы петиции. - Витраж кинотеатра входит в Государственный список историко-культурных ценностей и является памятником искусства (Постановление Совета министров Республики Беларусь 14.05.2007 №578). Уникальность витража заключается в композиции со зданием. При нарушении изначального архитектурного проекта ценность витража теряется, а план реконструкции выглядит как издевательство над ним, как и над самим зданием. После реконструкции пострадают также и фонтаны на прилегающей территории - от них было решено избавиться.

Чтобы сохранить внешний вид «Москвы», авторы петиции просят изменить план реконструкции кинотеатра и внести его в Список историко-культурных ценностей. Сбор подписей закончится 5 декабря, после чего их направят в Минский горисполком.

Против реконструкции здания за несколько дней собрали уже почти 100 подписей. Фото: "Минск-Новости"

Тем временем белорусы обсуждают новый проект кинотеатра в соцсетях. Многие высказываются за изменение плана реконструкции. Однако есть и те, кто считает старое здание «ужасным».

- Беспощадная белорусская реконструкция добирается до кинотеатра "Москва". Я переживаю. Так скоро весь Минск остеклят, оставив место только для пластиковых окон и бежевой плитки, - пишет одна из пользователей Фейсбука.

- Давно пора этот ужас убрать. Но и новый проект не айс, - отвечает ей один из комментаторов.

А на замечание автора поста о том, что это памятник модернизма, он говорит, что «у нас их слишком много».

- Но я согласен, я бы начал убирать эти ужасы с библиотеки. А кинотеатр пока мог бы и пожить, сам развалится.

- Этот памятник модернизма больше на крематорий похож, - добавляет другой комментатор.

- Минские власти понимают реконструкцию радикально: "снесли старое - построили новое". Советский кинотеатр "Москва" хотят превратить в стеклянное супрематическое уродство. Боже, какое же это убожество! - делится своим мнением еще один пользователь Фейсбука.

КСТАТИ

Кинотеатр «Москва», открытый в 1980 году, стал первым широкоформатным кинотеатром в стране. Причина этому простая: он строился как фестивальный - именно здесь до сих пор проходят многие показы кинофестиваля «Лістапад». Пять лет назад его уже реконструировали. Тогда основательно обновили внутреннюю часть здания: обновили интерьер, поменяли кресла и так далее.