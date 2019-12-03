«Венский бал с А1 в Купаловском» пройдет в новом формате

Организаторы «Венского бала с А1 в Купаловском», проведение которого запланировано на 14 декабря 2019 г. в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, сообщают о том, что мероприятие состоится в новом формате.

Организаторы приняли приглашение Президента Республики Беларусь в адрес оргкомитета бала присоединиться к проведению Венского бала во Дворце Независимости 27 декабря 2019 года. По режиссерской задумке, бал будет учитывать традиции венских балов в Австрии.

Дебютантам, ранее прошедшим конкурсный отбор, представится уникальная возможность выступить перед гостями мероприятия в главном дворце страны.

Компания А1 возьмет на себя обязательство по оказанию благотворительной помощи общественному объединению «SOS-детские деревни Беларусь». В адрес учреждения будут перечислены средства, эквивалентные половине суммы, которую планировалось выручить от продажи билетов на «Венский бал с А1 в Купаловском».

Возврат денежных средств за билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском», приобретенных ранее, будет осуществляться в кассе Национального академического театра имени Янки Купалы (ул. Энгельса, 7а) с 4 по 20 декабря 2019 года.