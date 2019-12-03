2019-12-03T16:57:27+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Венский бал с А1 в Купаловском» пройдет в новом формате

Президент пригласил организаторов присоединиться к проведению Венского бала во Дворце Независимости 27 декабря 2019 года
Поделиться:
Мероприятие состоится в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Фото: wiener-staatsoper.at/Мероприятие состоится в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Фото: wiener-staatsoper.at/
Изменить размер текста:

Организаторы «Венского бала с А1 в Купаловском», проведение которого запланировано на 14 декабря 2019 г. в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, сообщают о том, что мероприятие состоится в новом формате.

Организаторы приняли приглашение Президента Республики Беларусь в адрес оргкомитета бала присоединиться к проведению Венского бала во Дворце Независимости 27 декабря 2019 года. По режиссерской задумке, бал будет учитывать традиции венских балов в Австрии.

Дебютантам, ранее прошедшим конкурсный отбор, представится уникальная возможность выступить перед гостями мероприятия в главном дворце страны.

Компания А1 возьмет на себя обязательство по оказанию благотворительной помощи общественному объединению «SOS-детские деревни Беларусь». В адрес учреждения будут перечислены средства, эквивалентные половине суммы, которую планировалось выручить от продажи билетов на «Венский бал с А1 в Купаловском».

Возврат денежных средств за билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском», приобретенных ранее, будет осуществляться в кассе Национального академического театра имени Янки Купалы (ул. Энгельса, 7а) с 4 по 20 декабря 2019 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гомельском районе в сгоревшем дом обнаружены тела пожилой матери и ее сына
Лукашенко о Dana Holdings: «Для сербов — пожалуйста!»
Надышался растворителя и убил пожилую мать за $500: трагедия в Калинковичах
Белорусские школьники умнее «одноклассников» из Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины и Казахстана и всего на 5 баллов отстали от россиян
Кому достались крупные денежные призы?
Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина
Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед
Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»
В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем
Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать
На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы