2019-12-03T16:30:34+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Мы - наследники Победы!»: международный интернет-конкурс для младших школьников

Конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Фото: Пунько АнгелинаФото: Пунько Ангелина
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В 2020 году бывшие советские республики будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках Союзного государства Беларусь и Россия активно работают над организацией совместных культурных мероприятий, посвященных этому значимому событию.

С 1 по 15 декабря будет проводиться международный детский интернет-конкурс «Мы - наследники Победы!». Ребята через свои творческие работы смогут показать, что память о героях и человеческих подвигах не теряет значимости и передается через поколения.

Организацию конкурса взял на себя российский образовательный портал znanio.ru и белорусское издательство «Мастацкая лiтаратура», которые совместно не первый год проводят мероприятия для детей двух стран. Совсем недавно ими был проведен международный интернет-конкурс творческих работ «Свет моей души». Главной темой творческого задания было празднование Года малой родины в Беларуси и Года добровольца в России.

На прошедший конкурс было прислано 2935 работ юных художников и писателей. География получилась очень широкой: рисунки, стихи, рассказы создавали ребята более чем из 1500 населенных пунктов Беларуси и России. В карандаше, в масле, гуаши, акварели, пастели, туши, с помощью стихов, рассказов, эссе они пытались донести идеи ценности малой родины в судьбе каждого человека, важность заботы и помощи, которые должны идти от сердца.

Участники конкурса представили работы в номинациях «Моя малая родина», «Наши добрые дела», «Тёплое слово – доброе дело». Около 500 представленных работ после оценки профессионального жюри вышли в финал. Лучшие из них были опубликованы в книге «Свет моей души».

Фото с церемонии награждения

Фото с церемонии награждения

Церемония награждения победителей состоялась во время XXXIII Московской международной книжной выставки-ярмарки в сентябре 2019 года (для участников из России) и XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки в феврале 2019 года (для участников из Республики Беларусь).

Ожидается, что новый международный интернет-конкурс творческих работ «Мы - наследники Победы!» пройдет так же ярко и позволит молодым поколениям выразить признание своим предкам за мирное небо над головой.

Подробно о конкурсе на сайте znanio.ru

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