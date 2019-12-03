Рождественские ярмарки в Минске - 2019: у Дворца спорта все же будет «Колядный Кирмаш» с глинтвейном, улитками и драниками

Самое козырное место у Дворца спорта по пр. Победителей, где каждый год устанавливают елку и торговые павильоны-домики, будет задействовано и нынче. 14 декабря за месяц здесь пропишется ярмарка «Колядный Кирмаш». До 15 января по будням сюда можно прийти за едой и развлечениями с 14.00 до 23.00, по выходным - с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь - с 23.00 до 4.00.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» организаторы ярмарки, сотрудники КУП «Минсквнешторгинвест» Мингорисполкома, возле Дворца спорта установят не менее 35 деревянных торговых шале, где будут продавать новогодние украшения, искусственные елки, подарки, продукты для праздничного стола, сладости.

Ассортимент фуд-зоны - драники и блины с различными начинками, жареные улитки, бургеры и хот-доги, литовская кухня, венгерские калачи, шашлыки и закуски на мангале, мясо в тандыре (мангал особого шарообразного вида, распространенный в Азии. - Ред.), много-много горячего глинтвейна и напитков.

Развлекательная программа включает в себя парк аттракционов из Чехии и активности для взрослых и детей, катания на пони, на ездовых собаках в собачьих упряжках, шоу самоваров и синема-бар. Будет также фотозона, а дети смогут отправить письмо Деду Морозу через импровизируемую новогоднюю почту.

Фото: предоставлено организаторами

Всего же в Минске кроме этой ярмарки на пр. Победителей будут организованы еще четыре, и все - в центре города.

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