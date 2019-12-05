«К рождению ребенка я заказал анализ ДНК»: отец из Слонима проверил детей на родство с ним, и не зря

- Я вместе с другими веселился, когда смотрел ток-шоу вроде «Пусть говорят», где обсуждалась тема ДНК, только вот я не предполагал, что и в моей жизни будет такой конверт с результатами… - начинает свою историю слонимчанин Андрей. - Только в фильмах все заканчивается на положительной ноте, а в реальной жизни после негативного анализа ДНК меняется все на 180 градусов.

«Сразу предупредил: после родов будет проверка на отцовство»

В 2012 году Андрей встречался с девушкой. Серьезных отношений и тем более детей пара не планировала, оба на тот момент разводились с супругами. В какой-то момент девушка решила порвать с Андреем - рассказала ему, что выходит замуж за другого.

- Я все понял, спорить не стал. Уже позже я узнал, что она привела жениха к себе домой, познакомила с родителями, но что-то пошло не так, отношения у них не сложились. А еще через некоторое время получил от Анны (имена девушки и детей, упомянутых в тексте, изменены. - Ред.) сообщение о том, что она беременна. На тот момент у меня уже было два сына от первого брака, но я много раз говорил Анне, что хочу еще детей. У меня сразу появились сомнения в отцовстве - все-таки я знал, что у нее был другой мужчина, но какая-то часть меня хотела, чтобы ребенок оказался мой. Я сразу ее предупредил: после родов буду делать проверку на отцовство. С первого дня, когда узнал о беременности, поддерживал ее материально: давал по 200 тысяч рублей (неденоминированных) еженедельно. А когда родила, сумма удвоилась: давал уже по 400 тысяч. Все 8 месяцев беременности мы с ней постоянно общались, и мое беспокойство немножко поутихло. В ноябре 2013 года она родила. При этом вместе мы не жили: она жила у своих родителей, я - по другому адресу. К тому моменту, когда ребенок родился, я уже узнал, где можно сделать анализ ДНК и сколько это стоит.

«Когда открывал конверт, трясло так, как будто меня кто-то убивает»

Экспертизу мужчина заказал и оплатил по интернету. Ему выслали подробную инструкцию и инструменты для анализа.

- Я положил все это в шкаф, где оно успешно пролежало 8 месяцев. К тому моменту я уже был знаком с родителями Ольги, два-три раза в неделю приезжал к ним в гости, играл с ребенком. Подумывал о том, чтобы съехаться с Анной. Но ребенок на меня не похож совсем, это меня беспокоило. Когда Артему было 8 месяцев, я улучил момент и взял образцы его слюны. И заодно решил проверить еще и своего среднего сына от первого брака.

Через какое-то время Андрею пришел ответ: в документе было сказано, что старшему ребенку мужчина приходится биологическим отцом, а вот младшему - нет.

- Когда получил результаты, я три дня не мог решиться их открыть. Когда открывал конверт, меня трясло так, как будто кто-то меня убивает. Сначала посмотрел результаты старшего сына - выдохнул, Ваня действительно мой. А вот младший, Артем, оказался мне не родным. Вышел на кухню сделать кофе - руки трясутся, сахар и кофе рассыпаются. Я очень расстроился, что Артем оказался не моим сыном.

О результатах теста Андрей сразу сообщил Анне. Женщина не поверила.

- Она говорила: «Я голову даю на отсечение, что это твой сын! С кем ты связался - это не эксперты, а мошенники, у них нет даже офиса». Я прислушался, решил сделать еще одну экспертизу, уже официальную. Мы поехали втроем с Анной и ребенком в Минск, в Комитет судебных экспертиз. Через месяц я получил ответ, в котором было четко сказано: биологическое отцовство исключается. После этого мы с Анной виделись один раз.

Мужчина запомнил все свои траты и посчитал, сколько потратил денег с момента беременности Анны до того, как узнал, что ребенок не его.

- Всего я потратил на эту женщину 3100 долларов наличными, плюс еще 500 долларов за две экспертизы. Я считаю себя потерпевшим. Деньги назад от нее не требую и не пытался. Но мне пришлось всем своим родственникам объяснять, что я дурак - сначала все меня поздравили с рождением третьего сына, а потом оказалось, что ребенок не мой.

С тех пор Андрей женился еще дважды, у него родился третий сын.

- Я человек достаточно подозрительный, и представить, что я бы ребенка не проверил, достаточно трудно. Жене сразу сказал, что в первый месяц после рождения ребенка будет проверка. Она скандала не устраивала - ребенок оказался мой.

На этом Андрей не остановился: решил проверить и старшего сына от первого брака. Отцовство подтвердилось.

- Я подумал, что лучше потратить немного денег, но жить спокойно. До сих пор жалею, что тогда отложил экспертизу на 8 месяцев из-за страха, что ребенок действительно окажется не мой. Когда проверял старших сыновей, тоже страху натерпелся - это все равно как перед хирургической операцией, когда боишься и начала, и последствий, и сбежать никуда нельзя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Лунинце многодетный папа после ДНК-теста узнал, что у него двое детей, а не трое

Недавно похожая история произошла в Брестской области. Женщина из Лунинца обратилась за помощью в отдел принудительного исполнения. Она рассказала, что с 2017 года ее бывший муж не платит алименты детям - 14-летнему сыну и 11-летним девочкам-близняшкам, хотя до этого шесть лет помогал семье деньгами.

Мужчину допросили: он не признал свою вину и заявил, что сомневается в отцовстве всех троих детей.

Выяснить, кто же прав в этой ситуации, помогла ДНК-экспертиза. Оказалось, что мужчина - родной отец мальчика, а вот у девочек-близняшек другой папа. Это значит, что сыну мужчина все же будет обязан платить алименты, а вот за дочек он уже не отвечает.

Еще одна история, но уже с подтвердившимся отцовством всех детей, произошла в Каменецком районе. 29-летний мужчина больше трех месяцев не платил алименты четырем детям - двум мальчикам и девочкам-близняшкам. С заявлением в милицию обратилась бывшая жена, было возбуждено уголовное дело. Генетическая экспертиза в этом случае подтвердила родство - и сейчас мужчина отбывает наказание за неуплату алиментов.

Только в Бресте в этом году сделали 215 экспертиз по установлению спорного родства, а в целом по Беларуси проводят около полутора тысяч экспертиз в год по установлению отцовства. Только в каждом пятом-шестом случае экспертиза не подтверждает отцовство - остальные результаты положительны.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кто оплачивает проведение теста и сколько это стоит?

- Если экспертизу проводят по требованию милиции или Следственного комитета, то она бесплатна, - говорит официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток. - Если по определению суда - экспертиза стоит порядка 296 рублей для трех человек (отец, мама, ребенок). Если семья приходит по собственному желанию, экспертиза обойдется им в 303 рубля. Причем платит в последнем случае тот, кто был инициатором проверки - обычно в родстве сомневается мужчина.

В соцсетях мужчины задаются вопросом: можно ли вернуть назад деньги, которые платил ребенку до того, как узнал, что он не родной?

- Теоритически и фактически можно. Но для этого в течение года после проведения ДНК-экспертизы нужно обратиться в суд с иском об оспаривании отцовства, - говорит адвокат Галина Комаровская. - Если обратиться позже чем через год - это может являться основанием для отказа в иске, такие случаи были. Если будет решение суда об оспаривании записи об отцовстве, можно ставить вопрос о взыскании алиментов.

При этом, если человек платил алименты, к примеру, 10 лет, по закону он сможет вернуть выплаченные деньги в пределах срока исковой давности - за 3 года.

- Сам факт экспертизы ДНК не дает оснований не платить алименты или взыскивать их, - продолжает Галина Комаровская.

КСТАТИ

Как проводят экспертизу?

Человек, который подает заявление, вместе с родственниками приходит в лабораторию. У всех сначала проверят документы, снимут копии, а потом возьмут анализы: кровь из пальца и образцы слюны. Почему сразу два источника? Меньше вероятность ошибиться, если человек, к примеру, перенес переливание крови. Для экспертизы нужно всего 0,2 - 0,3 мл крови. Эксперты говорят, что вероятность ошибки теста - почти нулевая. Результаты экспертизы будут готовы через 30 дней. Интересно, что отдать заветный конверт могут только человеку, который был инициатором проведения экспертизы и составлял договор.

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