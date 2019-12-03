«Чем больше дома книг, тем лучше с математикой». Белорусских школьников впервые оценили в мировом рейтинге

ЧТО ТАКОЕ PISA?

PISA расшифровывается как Programme for International Students Assessment. Это оценка и сравнение систем образования в разных странах. 15-летние школьники решают тесты, по результатом которых становится понятно, как подростки умеют использовать знания, чтобы решать жизненные задачи. Проще говоря, как ко взрослой жизни их подготовила школа. Касается это не знаний математических формул или правил белорусского языка. Речь идет о разных сферах деятельности, общении и социальных отношениях.

КТО УЧАСТВУЕТ В ИССЛЕДОВАНИИ?

Начнем с того, что исследование проводится раз в три года, начиная с 2000-го. Но Беларусь впервые приняла участие в 2018 году (сейчас мы говорим о результатах тестов, которые школьники писали в 2018). Всего в PISA-2018 приняли участие 79 стран.

А ПОЧЕМУ МОИ ДЕТИ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В PISA?

Если не участвовали, значит, не попали в случайную выборку. Основной этап международного исследования проходил с 4 апреля по 8 мая. Участвовали 176 школ, 27 гимназий, 6 лицеев, 13 учреждений среднего специального образования, 14 учреждений профессионально-технического образования.

- Учреждения выбирались незаинтересованной организацией из США Westat, - уточняет замминистра образования Александр Кадлубай.

А КАК ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ? ТЕСТЫ ПИСАЛИ?

Тестирование проходило в компьютерном формате. Ученики выбирали язык теста - русский или белорусский - и отвечали на вопросы. На тест отводилось 2 часа. Можно было сделать пятиминутный перерыв. А еще 35 минут ушло на заполнение опросника. За тем, чтобы все было честно, следили международные и национальные наблюдатели.

ЧТО ОЦЕНИВАЕТ PISA?

Каждый год приоритет отдается одному направлению. В этот раз особое внимание уделяли читательской грамотности. Еще оценивали математическую грамотность и естественнонаучную грамотность.

Читательская грамотность - способность понимать и использовать тексты, осмысливать их, быть вовлеченным в процесс чтения. Белорусы набрали 474 балла из 1000 возможных и заняли 36 место. Лидерами стали Китай(555), Сингапур (549), Эстония (523).

Естественнонаучная грамотность - это готовность воспринимать естественнонаучные достижения. У нас получился 471 балл и 37 позиция. Страны-лидеры в этом тесте оказались те же. По математической грамотности белорусские школьники заняли 38 место.

А КТО ИЗ БЕЛОРУСОВ ОКАЗАЛСЯ ХОРОШ В ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ?

Интересно, что в Беларуси, как и в большинстве стран мира, девушки лучше работают с текстом, чем парни. Еще из особенностей - чем выше уровень образования родителей, тем лучше результаты у детей. Высокими результатами могут похвалиться и те дети, которые ходили в сад с 2-3 лет, а в школу с 6. Ну и самые высокие баллы у тех подростков, которые назвали чтение своим хобби.

А С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ ТО ЖЕ САМОЕ?

А вот здесь результаты у парней выше. В среднем, белорусский школьник набрал в этом этапе 475 баллов, а школьница - 469. На результаты влияла и домашняя библиотека. Те, у кого дома от 26 до 500 книг, показывали результаты от 485 до 517 баллов.

В МАТЕМАТИКЕ ЛУЧШЕ ПАРНИ, В ЧТЕНИИ - ДЕВУШКИ. А С ЕСТЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ ЧТО?

В естественнонаучной грамотности парни и девушки показали почти одинаковые результаты. 470 у девушек против 473 у парней. А вот те, кто играет на музыкальных инструментах, готовы похвалиться более высокими результатами. В среднем, около 30 баллов плюс.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Теперь белорусская система образования зафиксирована в системе координат, - говорит о результатах PISA директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. - Поэтому я хотел бы призвать всех быть более конструктивными, критикуя какие-то недочеты.Это исследование поможет нам очень находить болевые моменты и решать их.