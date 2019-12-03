Лукашенко о прошедших выборах: «Нет свободы, диктатура? Чепуха полная. Мы никого не давили»

Завершился визит Лукашенко в Сербию. О его начале «Комсомолка» уже писала - Лукашенко в Сербии хотели встречать эскортом истребителей МиГ-29, но обошлись хлебом-солью на земле. На следующий день Лукашенко привезли во Дворец Сербии. Почетный караул, оркестр и даже залпы салюта. Затем начались официальные переговоры. Главной темой называли наращивание товарооборота.

«Мы, к сожалению, участники мирового кризиса»

- Я никогда не забуду ваш визит в 1999 году. Вы были тогда единственным мировым лидером, приехавшим в Сербию. Вы приехали, чтобы показать, насколько любите сербский народ и страну, - сказал президент Сербии Вучич. Речь о визите Лукашенко в Белград, когда во время этнической войны в Косове город бомбили войска НАТО.

- Тогда никто не думал о том, что мы совершаем какой-то героический поступок: мы ехали к своим братьям, друзьям. Когда-нибудь я в деталях расскажу, что этому предшествовало, что было потом. Но так сложилось, что мы не могли бросить в беде близких нам людей. Да, мы не гигантская империя, но мы - ваши люди, а вы - наши, - заявил Лукашенко. - Тогда были непростые времена. Сегодня также времена сложные. По вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев хлынули сюда. Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам этого не надо. Мы, к сожалению, участники всего этого, но вина не в нас. Причины и даже полпричины, повода мы не давали.

Потом Лукашенко выступил в местном парламенте – он называется Народной скупщиной Сербии. И снова заговорил о Белграде 1999 года:

- Тогда, в ходе жестокой, бесчеловечной агрессии НАТО против суверенной Югославии, погибли тысячи ни в чем не повинных людей. В те минуты мы были рядом и всячески поддерживали вас. Беларусь постоянно выступает на стороне Сербии по вопросам, связанным с ее территориальной целостностью и суверенитетом. Наша позиция остается неизменной уже долгие годы и будет такой впредь.

«Я хотел, чтобы в нашем парламенте было три-пять-десять оппозиционеров»

А еще Лукашенко дал советы местным депутатам – у них скоро выборы:

- Не сражайтесь друг с другом. Сербы - это единственный мощный оплот, который остался от некогда великого государства, Югославии. Может, кто-то не согласен со мной, что это была великая страна, но так нам в Советском Союзе виделось. Мы вам очень завидовали за ваше развитие, продвинутую экономику, общество, порядок, который всегда был в вашей стране. Вы тогда многого добились, и наши власти к вам порой очень ревниво относились, вплоть до враждебности на каких-то этапах. Поэтому будьте единым целым, потому что противников и врагов у сербов и белорусов предостаточно. Они вокруг, их хватает. Так надо успокоиться, думать об этой святой земле, о народе.

А позже Лукашенко рассказал о недавних выборах в белорусский парламент:

- Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент - беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили.

По мнению Лукашенко, западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах, а потом только подписали их.

- Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров. Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов? Как их можно провести в парламент, да еще демократическим путем, как требуют? Их даже за руку нельзя было взять и привести.

По словам Лукашенко, беда белорусской оппозиции в том, что она работает только в периоды электоральных кампаний.

- Какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты: фонды Эберта, Аденауэра, американские фонды. Нигде не работают - в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают. Народ задается вопросом: откуда? Ответа нет.