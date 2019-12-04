«Влад бежал босым по снегу, кричал «помогите!»: парень смертельно ранил отца, защищая от него маму

- Это было около 11 вечера: я смотрел телевизор и услышал крики, - рассказывает знакомый семьи, который живет в доме напротив. - Влад бегал босый по снегу и кричал «Помогите!», за ним гонялся отец. Был ли у него нож в руках, не видел. Крик стоял такой, что к подъезду сбежался весь кооператив. Сами понимаете - никто не хотел бросаться на нож. Когда я оделся и спустился вниз, Володя, отец Влада, уже лежал, издавал последние хрипы. Кто-то принес автомобильную аптечку, хотели дать ему нашатырь, еще какую-то помощь оказать, но было поздно. У старшего сына была истерика, кричал «Помогите маме!». Она в это время сидела рядом с квартирой, зажимала полотенцем раны - Володя нанес ей несколько ножевых.

По словам собеседника, погибший мужчина работал на предприятии по производству пластиковой посуды, в поселке Юбилейный под Минском жил с женой и двумя сыновьями - 14 и 22 лет.

- Он был абсолютно адекватный, когда трезвый - мы с ним могли все обсудить, посмеяться. Но выпивал он часто, и скандалы в их квартире соседи слышали не раз. Люда вроде подавала на развод, но муж просил ее забрать заявление, угрожал, если не заберет. Поэтому я одновременно и удивился, и не удивился тому, что произошло, - все к этому шло.

О том, что Владимир избивал жену, говорят и другие знакомые семьи. По информации СК, раньше мужчина угрожал убийством своей жене - за это его привлекали к уголовной ответственности.

Собеседник рассказывает то, что знает со слов семьи, где произошла трагедия: в тот вечер Владимир вернулся пьяным с работы и лег спать. Старший сын пригласил в гости свою девушку - вместе с мамой и братом они пили чай и смотрели сериал.

- Не распивали вместе спиртное - это не та история, здесь абсолютно адекватная семья - все, кроме мужчины, были трезвыми. Володя проснулся и почему-то стал буянить, начался скандал.

В СК рассказывают, что ссора действительно началась в квартире, потом семья переместилась в подъезд. Там мужчина несколько раз ударил жену ножом и пошел с ножом на старшего сына. Парень выхватил нож и нанес несколько ударов отцу. Мужчина скончался на месте от травм.

- У соседа была кнопка вызова охраны, поэтому милиция приехала в течение трех минут. Я был понятым, моя жена была свидетелем. Мы заходили в этот подъезд - там все в крови с пятого по первый этаж.

Медики «скорой» забрали женщину в больницу.

- Парня отпустили под подписку. Жена к нему заходила - сидит расстроенный, говорит, что не хотел такого. Сейчас идут споры, что это было - самооборона или нападение. Я его поддерживаю - на мой взгляд, он защищался.

Следователи выясняют, превысил ли 22-летний парень пределы необходимой обороны. Планируется назначить ему комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калинковичах сын убил мать из-за $500

Нина Евтеховна жила одна в своей квартире, работала преподавателем в медицинском колледже. Единственный сын женщины жил в Брестской области. Убийство произошло 2 июля. Незадолго до этого 51-летний сын приехал погостить к 72-летней маме перед поездкой в Россию и передал ей 500 долларов на хранение.

Несколько дней мужчина встречался со своими знакомыми, выпивал. Однажды вдобавок к спиртному он надышался парами растворителя и, по версии следствия, в таком состоянии пришел к маме. Мужчина попросил вернуть деньги - женщина отказалась, побоявшись, что сын их потратит. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им маму.

Женщина успела выбежать из квартиры, позвала на помощь. Соседи вызвали «скорую» и милицию, пытались оказать ей помощь. Но кровопотеря была слишком большой, женщина скончалась.

- Эту новость мы узнали от своих выпускников - это стало для нас ударом, мы очень скорбим, - говорит директор Мозырского государственного медицинского колледжа Ольга Цывис. - Нина Евтеховна работала у нас около 40 лет, она была преподавателем биохимии. Ее очень любили студенты. Она была полна сил и энергии и в день убийства еще была на работе. Вскоре она собиралась в отпуск. У нее были далеко идущие планы, она собиралась работать и в следующем году. О ее сыне я, как руководитель, ничего не знала, она не любила рассказывать о семье.

Мужчину задержали. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности: за изнасилование, кражу и грабеж. Злоупотреблял алкоголем, вдыхал летучие растворители.

Экспертиза показала, что он мог осознавать свои действия и руководить ими. Мужчине предъявили обвинение в убийстве заведомо престарелого (п. 2 ч. 2 ст. 139 УК). Санкция статьи предусматривает от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь. Дело передали в прокуратуру.

КСТАТИ

За полгода от рук домашних тиранов погибло больше 50 человек

Каждый год в милицию поступает около 120 тысяч заявлений о домашнем насилии - это каждое десятое сообщение в милицию. В печальную статистику входят далеко не все жертвы - многие просто не обращаются за помощью.

Примерно 100 человек в год погибают от рук домашних дебоширов. За первые шесть месяцев 2019 года в Беларуси погибли уже 55 человек.

Самая действенная мера, которая хоть как-то может защитить жертву, - защитное предписание. Это значит, что дебошира временно выселяют из дома и запрещают приближаться к жертве. Но для того чтобы милиция могла его применить, человек должен быть дважды привлечен к ответственности.

Напомним, в Беларуси разрабатывали законопроект о домашнем насилии. Но после того как его раскритиковал президент, назвав «дурью, взятой прежде всего с Запада», закон так и не был принят.

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