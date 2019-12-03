«Мой мужчина моложе меня - скучно говорить о внуках с ровесниками»: Алена Свиридова - о Минске, семье и мужчинах

Не так давно Алена Свиридова открылась для поклонников с новой стороны: известная певица написала книгу «Счастье без правил». О том, что заставило ее попробовать себя в роли писателя, о Минске, в котором провела детство и юность, об отношении к пластическим операциям, воспитании сыновей и о том, как освободиться от стереотипов, Алена Свиридова рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке» накануне своего концерта в белорусской столице

- Алена, судя по соцсетям, вы были в Минске не так давно, в конце октября - гостили у мамы, ели драники, бегали в минских парках... Часто приезжаете в Беларусь?

- На самом деле мама куда чаще приезжает ко мне в Москву. Так что до этого октябрьского визита я действительно давно не была в Минске. Очень соскучилась и приехала к маме просто так. Приятно приезжать в дом, где ты вырос… Пусть многое поменялось, но еще остались прежние соседи - друзья семьи, к которым я бегала в гости, дружила с их детьми, вместе мы отмечали праздники, тот же Новый год. В моем репертуаре есть новогодняя песня «Снежинки» - она посвящена моему дому, а он был очень дружным. Взрослые собирались у одних соседей, детей отправляли к другим… Действительно, было некое ощущение братства, о котором часто говорят, вспоминая о Советском Союзе. И это чувство единства - совсем не сказки.

«Моя юность в Минске была потрясающей»

- В Инстаграме есть и ваши фото с известным белорусским художником и дизайнером Владимиром Цеслером. Вы давние друзья?

- Да, я его очень люблю, мы дружим лет с 17. Каждый раз, когда приезжаю в Минск, всегда встречаемся. Дома у меня есть его работы и знаменитые дизайнерские майки, о которых, наверное, неприлично говорить в «Комсомолке» (улыбается). Во времена моей юности Минск был центром притяжения талантливых людей, мы с удовольствием все вместе собирались, вдохновлялись творчеством друг друга. Скажу честно, моя юность в Минске - она была потрясающей!

Алена всегда видится с Владимиром Цеслером, когда приезжает в Минск. Селфи из последней поездки. Фото: личный архив

- У вас есть дом в Керчи, где вы родились, есть квартира в Москве. Думали ли приобрести жилье в Минске?

- Мне достаточно родительского дома. И вообще, прихожу к мысли, что человеку не нужно много недвижимости. Дом - это такая живая история, его не бросишь, за ним нужно постоянно ухаживать. Недавно выкупила соседний участок в Керчи - буду создавать там красивый сад. Так что сейчас я вынуждена летать туда постоянно.

- В интервью «Комсомолке» вы когда-то говорили, что часто покупаете белорусские носки, когда бываете дома. А что сейчас привезли из Беларуси?

- В этот раз я пошла на Комаровку, купила огромный кусок сыровяленой полендвицы, потом огромный кусок сальтисона, а еще белые грибы (смеется). В Москве такого нет: есть испанский хамон, итальянская ветчина прошутто - но это совсем не то. Белорусские мясные деликатесы очень вкусные. Запаковала покупки в пакеты, чтобы не пахло чесноком в самолете, - и привезла, все домашние были довольны. Я вообще люблю рынки - где бы ни была, с удовольствием отправляюсь на местный рынок. А Комаровка - вообще чудесное место! Вот честно скажу: когда народ жалуется на жизнь в Беларуси, у меня глаза на лоб лезут. Говорю: люди, вы что, не понимаете? Посмотрите, какой красивый Минск, какой просторный, зеленый… Я гуляю по улице Калиновского - в этом районе живет моя мама, - а рядом озеро, лес. Чтобы так жить во Франции, нужно быть миллионером! Но это можно оценить, только когда потеряешь. В Москве я живу в центре, почти возле Кремля, но у меня даже близко нет такого вида из окна, как в Минске. Вот сейчас я говорю с вами, смотрю на соседний дом и слушаю отбойный молоток. Сколько живу - это не прекращается (смеется).

«Чтобы избавиться от стереотипов, нужно ценить себя»

- В этом году вышла ваша автобиографическая книга «Счастье без правил». Как вы пришли к тому, чтобы начать писать?

- Весной прошлого года разгребала залежи в ноутбуке - на рабочем столе накопилось немало разных папок с файлами. И среди всего прочего нашла документы с моими заметками: рассуждениями о жизни, воспоминаниями. В этот момент ко мне пришло осознание: зачем-то же я делала эти заметки? Значит, нужно на основе того, что есть, попробовать написать книгу. И я писала ее все лето в Керчи - два с половиной месяца каждый день, как будто ходила на завод посменно. Оказалось, писательство - изнурительный труд. На инструменте я не занимаюсь по 8 часов в день - сажусь максимум на три. А чтобы книга двигалась, три часа - это ничто. Соседи даже смеялись: на всей улице поздно вечером только в моем доме горят окна, а я, как Ленин, склонившись, пишу (смеется).

- Не боялись фразы от критиков «развелось писателей»?

- Так на самом деле развелось! Всех: и писателей, и модельеров, и музыкантов. Сейчас любой пшик можно выставить и сказать: я писатель! Такое время: у людей есть возможность реализоваться и быть услышанным, это хорошо. Но с другой стороны, очень сложно пробиться в океане этой информации к своему потенциальному читателю. Но я довольна результатом - отзывы читателей хорошие.

- На обложке книги есть фраза: «Как вырваться из-под влияния стереотипов». Можете дать совет читателям как?

- У человека должна быть уверенность в себе и понимание своей ценности. Когда ты слушаешь свое сердце, оно говорит: «Если от этого никому не плохо, можешь делать все что угодно». Я так, честно сказать, делала с детства. Человек должен жить в мире с самим собой. Это основа счастливого существования. Счастье - это не то, что я радостный дурак, хотя ко мне это относится (смеется). А это то состояние, когда ты находишься в гармонии. Вот у меня сейчас зудит перфоратор, а я не обращаю на это внимания. Воспринимаю этот звук так же, как пение птиц или звук дождя.

- Вы говорите, что вам этой внутренней гармонии удавалось достичь с детства…

- Просто родители давали мне свободу интуитивным путем - это была безвыходная ситуация. Все работали: папа, военный летчик, летал, мама с утра до ночи пропадала на радио. И я познавала этот мир самостоятельно. Еще меня мама не ругала - никогда. Когда получала тройку, я расстраивалась. Не любила тройки - эта оценка у меня ассоциировалась с тупостью. А мама всегда меня жалела и переводила все в юмор. Вот это, конечно, очень важная вещь. С детства я знала, что дома меня поддержат всегда, и дальше могла идти и сражаться.

- Вы так и своих сыновей воспитывали?

- Да, конечно. С младшим, правда, с музыкой перестаралась, он потом сбежал из музыкальной школы.

Мама певицы Вера Васильевна никогда не ругала маленькую Алену – так же певица воспитывает и своих сыновей. Фото: личный архив

- Читала, что и кадетский корпус, где учился Гриша, был больше вашей мечтой…

- Да, в детстве я мечтала учиться в Суворовском училище и рассказывала об этом сыну. Он загорелся, но на деле все оказалось сложнее. Но ничего - это хорошая школа для мужчины. Сейчас он уже окончил кадетское училище и учится в актерской школе. Недавно, правда, его отправили на сборы - сейчас школьников отправляют на сборы - и назначили командиром взвода. Он был такой довольный: достал форму, накрахмалил ее до небесной красоты и радостный поехал на сборы. Сказал, что очень соскучился по форме.

- Но выбрал творческую профессию?

- Сейчас у Гриши такой возраст, когда нужно все попробовать и потом решить, в какую профессию пойти. Помню, как я сама бросила музыку после восьмого класса - надоело! Думаю, устала тогда от большой нагрузки. А уже через три месяца тосковала по музыке. Через год вернулась в музыкальную школу, и дальше стало понятно, что это мое.

- Грише - 15 лет, сложно с ним сейчас в подростковый период?

- Период козлизма прошел (улыбается). На самом деле это был период, когда формировалось мужское «я сказал» - а я никак не могла понять, что из большеглазого мальчика уже вырос большой дядька. Гриша злился, что я воспринимаю его как ребенка. У нас были такие бои! Теперь он под метр девяносто, я ему уже до подмышки не достаю. И он понял, что со мной конфликтовать - это уже не по-взрослому. Сейчас стало все как-то хорошо.

- У Гриши со старшим братом Васей 21 год разницы. Парни дружат?

- Дружат, но это сложная история, потому что живем мы на разных континентах: мы в России, Вася в Канаде. Когда парни видятся, всегда бесятся, веселятся, шутят друг с другом. Проблема только в расстоянии. И меня она очень напрягает. Захочешь позвонить, смотришь на часы, а у них - час ночи. Мы не можем общаться, когда захотим… Но каждое лето Вася прилетает ко мне в Керчь. Мы с ним на самом деле очень близки: можем разговаривать на любые темы. Если ему нужен совет, он всегда у меня спрашивает. Но я сама никогда не лезу. Он живет самостоятельной жизнью в Ванкувере, у него есть девушка, думаю, они скоро поженятся. У нас с Васей, скорее, отношения, как у друга с другом, а вот с Гришей мы - мать и сын.

Григорию 15 лет (слева), Василию - 36. Встречаются братья летом в Керчи. Фото: личный архив

«Пока писала книгу, набрала 3 кило, но мне даже нравится»

- Алена, прочла, что ваш вес - 58 килограммов - не менялся с 18 лет. Как удается держать себя в такой форме? Это же высший пилотаж!

- Так было до прошлого лета… Пока писала книгу, наела 3 килограмма - и не могу сбросить. Опасная профессия, я вам скажу (смеется)! Но, с другой стороны, мне недавно попалась фотография 10-летней давности, где я худее, и, честно говоря, сейчас я себе больше нравлюсь. Эти 3 килограмма меня как-то к лучшему округлили.

Конечно, я, во-первых, фигурой обязана генетике. А во-вторых, очень люблю движение и думать. А когда думаешь, энергия тоже сжигается! Мне гораздо больше удовольствия приносят прогулки пешком, пробежки, чем езда на машине. Я до сих пор по лестницам бегаю через две ступеньки - такая лошадь скачет (улыбается). Помню, этим летом была очень смешная история. Прилетела в Москву и вспомнила, что должна срочно забрать из ГУМа отложенные покупки. Взяла такси, помчалась, выхожу довольная из универмага и думаю: а пойду-ка пешком! И тут понимаю, что хочу ускориться - и начинаю бежать. Люди оборачиваются, расступаются, глядя, как на всей скорости вдоль Москвы-реки несется Алена Свиридова - красиво одетая, но в кроссовках. Народ, наверное, подумал, что я украла эти пакеты из ГУМа (смеется). Прибежала домой за 15 минут прямо марафонским бегом. Это было смешно, но поняла, что это моя потребность: пробежаться после длительного сидения в кресле самолета.

Мне нравится спорт в естественном проявлении, когда интуитивно хочется пройтись, пробежаться, покататься на велосипеде, поиграть в теннис. Хождение в зал как на работу только для наращивания мышц - я этого не понимаю...

Артистка остается практически в одном весе с 18 лет! Фото: личный архив

- Сейчас многие грешат фоторедакторами: даже в зал ходить не надо - все красиво, подтянуто. Как вы относитесь к фотошопу?

- Иногда я пользуюсь фильтрами, которые есть в Инстаграме, но только для того, чтобы лучше вытянуть цвет на фото. Честно, у меня нет ретушированных фотографий, чтобы выглядеть идеальной. Потому что людям, которые подсажены на идеализацию себя, прямая дорога к психиатру. Им сложно будет принять собственное несовершенство, особенно когда начнутся возрастные изменения. Тут надо иметь крепкое психическое здоровье и сказать себе: да, я несовершенна, но у меня есть другие достоинства. Найти в себе то, чем тебя одарила природа, и жить счастливо.

- А как вы относитесь к современным процедурам красоты?

- Сейчас скажу банальную вещь, но красота - это только про здоровье. Если у тебя работают хорошо почки, не будет мешков под глазами. Если у тебя хорошо работает печень, будет хороший цвет лица. То есть, если у тебя все хорошо работает в организме, ты будешь хорошо выглядеть! Декоративная косметика может скрыть недостатки визуально, но все остальное - только твое здоровье.

Что касается возрастных изменений, они существуют, и никто от них не ушел. Но если ты в одном весе остаешься, особенно ничего не обвисает, и черты лица не изменяются. Заметьте, почти у всех людей в возрасте есть лишний вес. Как только они его сбрасывают - выглядят моложе. Мне очень интересно, как устроен человек, я постоянно смотрю научные видео по разным вопросам. Например, уже понимаю, что многие возрастные изменения зависят от осанки. С этим у меня проблемы, но я борюсь (смеется).

Я делала уколы красоты, ультразвуковые процедуры - этого не скрываю. Но я принципиально против пластической хирургии: от нее не бывает хороших результатов, потому что люди не останавливаются никогда и после многочисленных операций моложе не становятся. Поэтому нужно расслабиться и с удовольствием принять себя.

«Дети - единственная причина, из-за которой стоит вступать в брак»

- Алена, ваш избранник Давид Варданян младше вас на 14 лет. Это тоже своеобразная свобода от стереотипов?

- Знаете, когда я встречаю своих ровесников и они начинают долго рассказывать про своих детей и внуков, мне становится ужасно скучно. Не то что мне совсем не интересны дети - мне не интересно, когда люди перестают жить своей жизнью и начинают жить жизнью своих детей, внуков. Поэтому мои друзья и мой мужчина, как правило, моложе меня. Многие из моего поколения считают, что они свое прожили, а дальше осталось только доживать. Но лично мне все еще интересно реализовываться, узнавать что-то новое, а не почивать на лаврах и зудеть по поводу, какая сейчас молодежь!

Певица со своим избранником Давидом. Фото: личный архив

- Разница в возрасте влияет на взгляды на жизнь?

- Мне кажется, что Давид пока не понимает многих вещей, которые уже сейчас понимаю я (улыбается). Но я осознаю, что какая-то информация людьми понимается только в определенное время - и как ты ни продвигай ее раньше, она не усвоится. Но иногда меня начинает это немного бесить…

- Давид - армянин, у вас часто случаются горячие споры?

- У меня было много друзей разных национальностей, так вот - самая горячая кровь была у меня! (Смеется.) Мы так давно с Давидом вместе, что уже не обращаем внимания на ссоры, которые иногда происходят. Как и у всех людей…

- А вы не думали официально оформить ваши отношения?

- Нет, не вижу в этом никакого смысла. У нас нет совместных детей и уже не будет. Мне кажется, это единственная причина, из-за которой стоит официально вступать в брак.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Алена СВИРИДОВА с программой «Город-река» - 10 декабря, 19.00, Белгосфилармония. Билеты: 20 - 50 руб. Т.(017) 331-16-17.