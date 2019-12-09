Экспресс-диеты звезд к Новому году: какао Дженнифер Лопес и цикличное голодание Искуи Абалян

Анастасия Тиханович жарит мясо на бумаге

Анастасия Тиханович жарит мясо на бумаге. Фото: фейсбук

- Уже сейчас стоит отказаться от самого любимого: сладкого, жареного, копченого, чтобы подготовить место для оливье на Новый год, - смеется певица. - А если серьезно, нужно подойти к питанию с точки зрения баланса. Я, например, стараюсь его соблюдать. Если вам сложно отказаться от сладкого, не съедайте плитку молочного шоколада, а заменяйте ее на дольку горького - это и вкусно, и полезно. На завтрак, например, я съедаю два вареных яйца и половинку грейпфрута. Мне действительно очень вкусно - и при этом не хочется есть до обеда. Не стоит увлекаться картофелем и макаронами на гарнир - замените овощами! Я люблю брокколи, стручковую фасоль. Еще один классный лайфхак: я всегда жарю мясо на пергаментной бумаге для выпечки - так не надо никакого масла. Кладете на сковороду бумагу, а затем мясо - оно прекрасно прожаривается. А в котлеты вместо батона добавляю зелень. Но главное, на мой взгляд, помнить, что все начинается с правильных мыслей. Именно поэтому каждой женщине прежде всего нужно разрешить себе быть красивой. А это значит, настроиться позитивно, сказав себе: «Я хозяйка своих пристрастий. Поэтому разрешаю себе быть свободной от всего, что мешает мне стать женственной, красивой и счастливой!» Тогда наши старания мы не будем воспринимать как ограничение, а будем думать, что это прежде всего возможность стать лучше.

Тамара Лисицкая худеет от новогодней суеты и яблок

Тамара Лисицкая худеет от новогодней суеты и яблок. Фото: личный архив

- Со мной работает нестандартное решение, - признается писательница, теле- и радиоведущая. - Моя новогодняя диета - это суета! Темп жизни увеличивается в два раза. А это значит, что выготавливать вкусные блюда, которые оседают на боках, нет времени. Советую всем включиться в новогодний марафон с подарками, завершить все незаконченные дела перед Новым годом. В этой суете пару лишних килограммов как рукой снимет. В это время, можно сказать, я недоедаю из-за нехватки времени. Но тогда стараюсь пить больше воды и на перекус беру только яблоки. И всегда, даже не меряя накануне выхода в свет, с легкостью вхожу в новогодние наряды - которые летом, к слову, даже не пытаюсь надеть, поскольку будут малы! Это, конечно, стрессовый метод, но не хуже экспресс-диет.

Искуи Абалян отказывается от соли и сладкого

Искуи Абалян отказывается от соли и сладкого. Фото: личный архив

- Для меня самое главное - убрать из рациона сладкое, мучное и соль, - говорит заслуженная артистка Беларуси. - И тогда легко сбрасываю вес. После родов сидела на известной японской диете - она безуглеводная, все блюда готовятся без соли. Помню, как даже не доедала положенные порции: оказывается, 500 граммов отварной говядины или курицы - это много. Еще в основе этой диеты лежит цикличное голодание: между последним и первым приемами пищи должно пройти 16 часов. И если ты поужинал, например, около 7 вечера, то первый прием пищи на следующий день должен быть не раньше 11 утра. Сейчас об этой системе многие говорят. Думаю, японская диета - хороший вид экспресс-диеты перед новогодними праздниками. За неделю можно сбросить в среднем 3 килограмма, за две - 7. Сложнее всего выдержать первые 3 - 4 дня, а потом даже получаешь удовольствие!

Лариса Долина переходит на фрукты, кефир и творог

Лариса Долина переходит на фрукты, кефир и творог.Фото: Павел МАРТИНЧИК

О диетах российской звезды Ларисы Долиной ходят легенды. Мы выбрали самую эффективную, но не самую легкую. Певица садится на 7-дневную экспресс-диету и теряет до 7 килограммов. В первый день положено только 400 граммов печеного картофеля без соли и пол-литра нежирного кефира. Во второй - 400 граммов обезжиренного творога и пол-литра кефира. Третий, пятый и седьмой дни - фруктовые: можно 400 граммов любых фруктов (кроме бананов и винограда) и опять же пол-литра кефира. В четвертый день можно съесть 400 граммов отварной куриной грудки без соли и пол-литра кефира. А шестой самый жесткий: можно только полтора литра минеральной воды без газа. Выходить из такой диеты лучше постепенно, ограничивая себя в жареном, мучном и сладком.

Дженнифер Лопес худеет на горьком шоколаде

Дженнифер Лопес худеет на горьком шоколаде. Фото: gettyimages

Если вы звезда Голливуда, выглядеть хорошо - ваша обязанность, уверена роскошная актриса и певица Джей Ло. Несмотря на то, что Дженнифер 50 лет, параметры звезды идеальные. При этом рацион актрисы вполне сбалансированный. Но если красотке нужно быстро похудеть, она в течение 5 дней ест только 80 граммов горького шоколада и пьет 2 литра воды в день. Способ экстремальный, но звезда теряет 5 - 6 килограммов. Лучше обратить внимание на мягкую экспресс-диету от голливудской красавицы. В течение одной недели нужно питаться так: на завтрак съедать апельсин, выпивать стакан воды и стакан какао, спустя 15 минут можно съесть еще один любой фрукт. 150 граммов нежирного творога с фруктами - это обед. На полдник разрешена горсть сухофруктов. А ужин состоит из отварной курицы или рыбы со свежими овощами.

Ева Лонгория подсаживается на рыбу

Ева Лонгория подсаживается на рыбу. Фото: Инстаграм

Звезда американского сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория - миниатюрная красотка: актриса при росте 157 сантиметров весит 46 килограммов. Но звезды тоже люди, и иногда лишние кило появляются и у них. Перед ответственными съемками или фотосессиями Ева садится на рыбную диету. А это значит, что Лонгория ест на завтрак, обед и ужин только рыбу: 200 граммов в запеченном, отварном или приготовленном на гриле виде. Разбавить рыбную идиллию можно овощным гарниром (весом тоже не более 200 г).

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

Мы спросили у специалиста, возможно ли в короткий срок сбросить пару лишних килограммов и не навредить здоровью.

- Вечная тема всех женщин: как быстро похудеть перед праздниками? - смеется диетолог Наталья Недвигина. - Опасно сейчас зайти в критическую зону корпоративов и застолий, когда на столе много сложных и калорийных блюд. Поэтому на всех праздниках обращайте внимание в основном на запеченную рыбу или курицу, овощи на гриле, свежие салаты. Что касается диеты, мой совет: не голодать или садиться на какую-то диету, а отдавать предпочтение самой простой еде с минимальным количеством добавок, соусов, масла. Можно даже не уменьшать порции! Но вместо жареной в кляре рыбы, котлет или отбивных под сыром готовьте просто рыбу и просто курицу. Нужно уйти даже от салатов с растительным маслом - вместо этого порежьте огурец, помидор, перец. И это будет полноценный гарнир. На завтрак ешьте каши из цельного зерна, откажитесь от бутербродов, пейте чистую воду. Чем проще еда, тем лучше для организма. Если вы будете питаться так хотя бы неделю, 2 килограмма уйдут очень легко.