2019-12-04T13:39:39+03:00
Досуг
КП Беларусь

Минчан приглашают отметить открытие нового памятника… вечеринкой

Памятник, самый маленький в городе, найдет прописку по адресу улица Зыбицкая, дом 6
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Буквально недавно группа минчан предложила горожанам самим выбрать, какой памятник украсит город, а точнее – улицу Зыбицкую. Самый маленький памятник уже на стадии идеи стал очень символичным, потому что смог привлечь внимание горожан. Поступок получил огромную поддержку и сотни отзывов в социальных сетях.

Люди предлагали помощь не только словом, но и делом. Так, сделать новую достопримечательность в рекордные сроки согласился скульптор Станислав Никонович. Совсем недавно он наделал шуму в СМИ, рассказав, что его работы уже есть в частных коллекциях Ричарда Бренсона, Владимира Познера, Сергея Шнурова и многих других знаменитостей. Статуэтку для Джонни Деппа молодой человек создавал четыре месяца, на создание этой же работы отводится меньше двух недель, чтобы успеть установить его к Новому году, в качестве подарка для всех горожан.

- Признаться, мы и не ожидали такой огромной поддержки от горожан, – рассказывает один из организаторов, совладелец бара «На дне» Денис Анцявичюс. – Нашему шот-бару в декабре исполнится два года. Долго решали всей командой, позвать ли звезду, заказать ли какое-то шоу и вдруг поняли, что это вообще не про нас, не про нашу философию. И решили деньги потратить на достойный для себя и всех горожан подарок. Потому что почему бы и нет? И кто должен улучшать его, если не мы сам?

- Приятно, что в первую же неделю голосования сотни людей начали писать слова поддержки, нас стали приглашать на эфиры и брать интервью. Для нас это было очень неожиданно, – дополняет партнера Евгений Метелица. – Наш вклад пусть пока маленький и в прямом, и в переносном смысле, но если кого-то вдохновит, значит – дело сделано. Памятник будет доступен всем, мы сознательно решили «не закрывать» его в баре, но оставить под своим присмотром, чтобы защитить маленькую достопримечательность от вандалов.

Организаторы уверены, что Минску не хватает знаковых мест для себя и для туристов. И появление такой скульптуры достойно… маленькой вечеринки. Сама установка пройдет уже в декабре, перед вторым днем рождения бара. Денис и Евгений обещают сдернуть маленькое бархатное покрывальце и разрезать ленточку маленькими ножницами, а также маленький салют из конфетти, и в целом – душевную вечеринку с игрой в фанты и секретным dj-сетом. И приглашают всех на вечеринку, чтобы посмотреть на произведение Станислава Никоновича первыми. Тем, кто проголосует за свой понравившийся вариант и расскажет у себя на страничке в любой сети с хештегом #памятникнадне, обещается личное приглашение на вечеринку, остальным придется пройти регистрацию по ссылке для комфортного размещения гостей.

ГДЕ: шот-бар «На дне», ул. Зыбицкая, 6.

КОГДА: 20.12.2019 г.

СТАРТ: 20.00.

ВХОД: бесплатный, по предварительной регистрации.

КСТАТИ

Голосование за идею памятника продолжается и вы еще можете повлиять на результат по ссылке. Все голоса будут приниматься до 6 декабря включительно. Пока что с совсем небольшим отрывом лидирует маленькое белорусское эго. По словам организаторов, эго у белорусов эго тоже… небольшого росточка. Потому что громким заявлениям мы предпочитаем маленькие шаги и важные добрые дела. Второй вариант – сделать памятник мельнице, которая стояла на месте Зыбицкой аж 200 лет назад. И так вернуть городу маленькую копию утраченной архитектуры. И третий вариант – памятник пани Парникель. Обычной женщине, которая попала в летопись города за то, что обучала девушек и занималась благотворительностью. Это своего рода маленькая благодарность всем учителям, врачам, рабочим, которые и создают летопись города.

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