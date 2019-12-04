2019-12-04T12:16:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Проект закона: в судах будут вести аудио- и видеозапись вместо бумажных протоколов

Это станет обязательным, если депутаты примут закон во втором чтении
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Законопроект предусматривает обязательную аудио- или видеозапись судебного заседанияЗаконопроект предусматривает обязательную аудио- или видеозапись судебного заседанияФото: Павел МАРТИНЧИК
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Депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении кодексов». Так, законопроект предусматривает обязательную аудио- или видеозапись судебного заседания. При этом будет составляться краткий письменный протокол.

- Сегодня по уголовным, гражданским делам, по делам об административных правонарушениях суды в силу требований процессуального закона по-прежнему вынуждены составлять подробные и громоздкие бумажные протоколы судебных заседаний, - заявил заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. - В проекте закона предлагается установить, что основным источником информации о ходе и содержании судебного разбирательства должна стать его аудио- или видеозапись, приобщаемая к материалам дела.

В качестве же аннотации к этой записи предлагается составлять краткий протокол, который призван облегчить последующее ознакомление с записью судебного процесса и проверку законности и обоснованности принятого решения.

При этом предлагается сохранить возможность ведения текстового протокола судебного заседания, если, например, оборудование внезапно выйдет из строя.

Отвечая на вопрос депутатов, Калинкович рассказал, что практически во всех судах сегодня обеспечивается возможность аудиофиксации судебных процессов.

- По состоянию на сегодня практически половина залов судебных заседаний в стране этому критерию в целом соответствует. В течение 20-го года мы планируем обеспечить соответствие тем же критерием в еще более чем ста залах судебного заседания. (…) Ваш покорный слуга в течение 7 лет своей жизни занимался тем, что как раз таки составлял бумажные протоколы судебных заседаний. Я знаю, что это такое в реальной жизни.

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